Das Bundes-Klimaschutzgesetz greift aus Sicht des Bundesverfassungsgerichts zu kurz. Die Karlsruher Richter verpflichteten den Gesetzgeber am Donnerstag, bis Ende kommenden Jahres die Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen für die Zeit nach 2030 näher zu regeln. Verfassungsbeschwerden mehrerer Klimaschützer waren zum Teil erfolgreich.

Die zum Teil noch sehr jungen Beschwerdeführenden seien durch die Regelungen in dem Gesetz in ihren Freiheitsrechten verletzt, erklärten die Richter. In der Erklärung des Urteils wird von einer "radikalen Reduktionslast" gesprochen, die nachfolgende Generationen "umfassenden Freiheitseinbußen" aussetze. „Die Vorschriften verschieben hohe Emissionsminderungslasten unumkehrbar auf Zeiträume nach 2030."

Einen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur wie geplant auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 Grad zu begrenzen, sei dann nur mit immer dringenderen und kurzfristigeren Maßnahmen machbar.

„Von diesen künftigen Emissionsminderungspflichten ist praktisch jegliche Freiheit potenziell betroffen, weil noch nahezu alle Bereiche menschlichen Lebens mit der Emission von Treibhausgasen verbunden und damit nach 2030 von drastischen Einschränkungen bedroht sind“, heißt es in der Erklärung. Zur Wahrung grundrechtlich gesicherter Freiheit hätte der Gesetzgeber Vorkehrungen treffen müssen, „um diese hohen Lasten abzumildern“.

Altmaier begrüßt Urteil

In einer ersten Reaktion begrüßte Wirtschaftsminister Peter Altmaier das Urteil auf Twitter. Er sprach von einem "großen und bedeutenden Urteil". Das verwundert, denn der Richterspruch ist auch eine Klatsche für die zögerliche Klimapolitik der Bundesregierung.

Entsprechend kritisch fallen auch die Reaktionen vieler Social-Media Nutzer aus. Viele geben Altmaier eine Mitschuld an dem nun gekippten Gesetz.

Scholz fordert Altmaier heraus

Auch der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz hat Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) angesichts des Verfassungsgerichtsurteil zum Handeln aufgefordert. „Nach meiner Erinnerung haben Sie und CDU/CSU genau das verhindert, was nun vom Bundesverfassungsgericht angemahnt wurde. Aber das können wir rasch korrigieren. Sind Sie dabei?“, schrieb der Bundesfinanzminister und Vizekanzler am Donnerstag auf Twitter. Die Antwort des Wirtschaftsministers Altmaiers ließ nicht lange auf sich warten - nach einer knappen Viertelstunde schob er die Verantwortung wieder auf seinen Kollegen Scholz.

Bundestag und Bundesrat hatten Ende 2019 dem Klimapaket der Bundesregierung zugestimmt, nachdem Bund und Länder noch Kompromisse ausgehandelt hatten. Wesentlicher Punkt ist das Klimaschutzgesetz. Es legt für einzelne Bereiche wie Verkehr, Landwirtschaft oder Gebäude fest, wie viel Treibhausgase sie in welchem Jahr ausstoßen dürfen.

„Zweck dieses Gesetzes ist es, die Erfüllung der nationalen Klimaschutzziele sowie die Einhaltung der europäischen Zielvorgaben zu gewährleisten“, heißt es dazu vom Bundesumweltministerium.

Lindner fordert klimapolitischen Neustart

Die Opposition begrüßt das Urteil zu großen Teilen. FDP-Chef Christian Lindnfer bezeichnet es gegenüber der "Heilbronner Stimme" als „Anlass für einen klimapolitischen Neustart in Deutschland“. „Wir brauchen nach Auffassung der Karlsruher Richter mehr Verbindlichkeit bei den Reduktionszielen für Treibhausgase“, sagte er.

Gleichzeitig liege der Weg dorthin in "Ideenwettbewerb und Technologieschub".

Fridays for Future feiert

Die Fridays-for-Future Aktivistin Luisa Neubauer feiert das Urteil auf Twitter und ergänzt, jetzt sei die Zeit um weiterzumachen. In Großbuchstaben schreibt sie: "Wir haben gewonnen!!!"

Während der vergangenen Monate war die Bewegung durch das Dauerpräsente Corona-Thema medial in den Hintergrund gerückt. Demonstrationen gestalteten sich unter den Infektionsschutzauflagen schwieriger, berichtet eine Aktivistin. Zudem haben sich viele, vor allem in Berlin, zeitgleich auch in anderen Organisationen wie "Berlin autofrei" oder "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" engagiert, erklärt sie.

Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts sei nun aber ein guter Auftakt, um der durch Corona gedämpften Bewegung wieder neuen Schwung zu verleihen. "Klimaschutz ist kein Plan B mehr", berichtet ein weiterer Aktivist gegenüber des Tagesspiegels. Auch beim Wahlkampf für die Bundestagswahl im Herbst werde das Thema wieder eine große Rolle spielen, prognostiziert er. "Endlich ist Klimaschutz auch beim Bundesverfassungsgericht angekommen."

Auch andere Initiativen wie "Extinction Rebellion" nutzen das Ereignis, um wieder zu mehr Aktivismus aufzurufen. "Ohne Druck passiert viel zu wenig. Jetzt wird rebelliert, seid dabei!", schreiben sie in sozialen Netzwerken.

Nach dem Pariser Klimaabkommen - das die Grundlage des deutschen Gesetzes bildet - soll der Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich unter 2 Grad und möglichst auf 1,5 Grad Celsius begrenzt werden, um Folgen des Klimawandels so gering wie möglich zu halten. (Tagesspiegel mit dpa)