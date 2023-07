Update Knapper Wahlsieg in Raguhn-Jeßnitz : AfD stellt erstmals hauptamtlichen Bürgermeister in Deutschland

Nach dem Landratserfolg in Südthüringen verbucht die AfD den nächsten Wahlsieg. In der Stadt in Sachsen-Anhalt wählt die Mehrheit den Landtagsabgeordneten Hannes Loth zum Bürgermeister.