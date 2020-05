In Thüringen ist der Versuch, mit einem Landesaufnahmeprogramm die Evakuierung von Flüchtlingen aus den Elendslagern auf den griechischen Inseln wie Moria auf Lesbos zu forcieren, im ersten Anlauf gescheitert.

Das Landeskabinett vertagte am Dienstag die Entscheidung über eine Vorlage des Justizministers Dirk Adams (Grüne), laut der bis zu 2000 Flüchtlinge, allerdings gestreckt bis zum Jahr 2023, im Freistaat aufgenommen werden sollen. Kommende Woche soll ein neuer Einigungsversuch unternommen werden, die Chancen für eine Verständigung sind unklar.

Nach Tagesspiegel-Informationen hat die SPD, neben den Grünen zweite Juniorpartnerin in der vom Linken-Politiker Bodo Ramelow geführten Regierung, schwerwiegende Bedenken gegen die konkreten Pläne von Adams und seinen Grünen. Ramelow sagte dem Tagesspiegel: „Der zuständige Minister Adams muss jetzt ein Chefgespräch mit der Finanzministerin Taubert führen. Die SPD sieht offensichtlich noch Probleme bei der Finanzierung und der Absicherung der Unterbringungen.“

Aus Erfurter Regierungskreisen heißt es, die Sozialdemokraten sähen das konkrete Verfahren als nicht praktikabel an und hätten zudem rechtliche Bedenken. Zudem sei ungeklärt, in welchen Kommunen die Flüchtlinge aufgenommen werden könnten.

Neben dem von der SPD-Politikerin Heike Taubert geführten Finanzministerium hat auch das von SPD-Landeschef Wolfgang Tiefensee geleitete Wirtschaftsministerium Einwände gegen die Pläne für eine Landesaufnahmeanordnung für Flüchtlinge von den griechischen Inseln, jedenfalls im Umfang und der Art und Weise, wie Adams sie skizziert, heißt es aus Erfurt.

Ramelow sagt Aufnahme von 42 Flüchtlingskindern zu

Ramelow selbst hatte bisher immer versichert: „Wir sind aufnahmebereit und machen Druck gegenüber der Bundesregierung.“ Kurzfristig sei Thüringen bereit zur Aufnahme von 42 minderjährigen unbegleiteten Flüchtlingen. „Darüber hinaus haben wir keine Zahlen genannt, sondern die prinzipielle Bereitschaft erklärt“, sagte er Anfang April.

Die nach erster Kritik aus der SPD bereits überarbeitete Beschlussvorlage für das Landeskabinett will eine Aufnahmeerlaubnis aus humanitären Gründen nicht nur für unbegleitete Minderjährige, sondern auch für weitere schutzbedürftige Personen.

Zu ihnen werden laut dem Papier, das dem Tagesspiegel vorliegt, allein reisende Frauen, Schwangere, alleinstehende Mütter und deren minderjährige Kinder, unbegleitete minderjährige Ausländer sowie alle schwer erkrankten oder traumatisierten Flüchtlinge gerechnet, grundsätzlich auch alle Migranten im Alter von über 65. Personen „mit familiären Beziehungen oder sonstigen integrationsfördernden Verbindungen nach Thüringen“ sollten bevorzugt berücksichtigt werden.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke). Foto: Martin Schutt/dpa

Mit Blick auf die Gefahr eines Coronaausbruchs stellen sich die Grünen vor, dass die ersten Flüchtlinge noch im Mai aufgenommen werden sollen, während der Dauer der Pandemie sollen sie zunächst in 14-tägige Quarantäne. Die auf diesem Weg angekommenen Flüchtlinge sollen einen Aufenthaltstitel für zwei Jahre bekommen. Thüringen solle auf eine „einvernehmliche Verständigung“ mit dem Bundesinnenministerium hinwirken, schreibt Adams. Das vom CDU-Politiker Horst Seehofer geführte Ministerium bestreitet, dass Landesaufnahmeanordnungen möglich sind.

40.000 Asylsuchende in Elendslagern auf den Inseln

Deutschland hatte beschlossen, sich gemeinsam mit neun anderen europäischen Ländern an der Aufnahme von insgesamt 1600 unbegleiteten Minderjährigen aus Griechenland zu beteiligen. Bisher aber haben überhaupt nur Luxemburg und Deutschland losgelegt und zwölf beziehungsweise 47 Flüchtlingskinder aufgenommen. Acht von ihnen sind zwischen in Berlin angekommen, Thüringen blieb bei der Verteilung auf die Bundesländer unberücksichtigt.

Adams verweist darauf, dass in den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln mindestens 40.000 Asylsuchende untergebracht sind. Die Zustände in den Lagern „grenzen an eine humanitäre Katastrophe“, sagte er. Erst vor wenigen Tagen wurden deshalb etwa 400 Migrantinnen und Migranten aus den überfüllten Camps aufs griechische Festland verlegt.

Die Parlamentsgeschäftsführerin der Grünen im Landtag, Astrid Rothe-Beinlich, appellierte am Dienstag an die SPD, einem Landesaufnahmeprogramm zuzustimmen. Thüringen habe sich bereits in der vergangenen Wahlperiode zum sicheren Hafen erklärt, sagte sie dem Tagesspiegel. Auch im neuen Koalitionsvertrag sei die Hilfe für Flüchtlinge zwischen Linken, SPD und Grünen vereinbart worden. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die dramatische Lage etwa im Lager Moria auf Lesbos müsse die Zustimmung der SPD „logische Konsequenz“ sein, sagte Rothe-Beinlich.

In einer gemeinsamen Erklärung unterstützen auch die Organisationen Seebrücke, Sea-Watch und Equal Rights Beyond Borders die Forderung nach einem Landesaufnahmeprogramm Thüringens.

Thüringen könne „als Vorreiter den Weg ebnen, um das Desaster auf Lesbos endlich zu beenden“, sagte Doreen Johann von Sea-Watch am Dienstag. Da die Bundesregierung weiter jede Lösung blockiere, müssten die Bundesländer im Rahmen ihrer Eigenstaatlichkeit ihre rechtlichen Möglichkeiten zur humanitären Aufnahme ausschöpfen, argumentieren die Organisationen.

Seebrücke macht SPD Vorwürfe

Felix Burgsmüller vom Bündnis Seebrücke kritisiert die Rolle der SPD sowohl in der Berliner als auch in der Erfurter Landesregierung. Sozialdemokraten würden Seehofer für seinen Unwillen kritisieren, Menschen aus den griechischen Camps zu evakuieren. „Aber wenn es darum geht, selbst Beschlüsse zur Landesaufnahme vorzulegen, verzögern sie den Prozess mit allen Mitteln: Der Berliner Innensenator Geisel wartet allen Ernstes auf die Erlaubnis des Bundesinnenministers, bevor er eine Aufnahmeanordnung erlässt - obwohl er die überhaupt nicht braucht. Und in Thüringen blockiert die SPD ein Aufnahmeprogramm mit immer neuen Scheinargumenten.“

Burgsmüller sagte, offenbar wollten die Sozialdemokraten in den Landesregierungen ihren Genossen in der großen Koalition im Bund eine klare Positionierung gegenüber der Union ersparen - „auf Kosten von Kindern, Schwangeren und Schwerstkranken in den griechischen Camps“.