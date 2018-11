Unter dem Oberthema "Unite or Decline: Europe's Future in an Unruly World" – "Zusammenhalten oder Auseinandergehen: Europas Zukunft in einer schwer kontrollierbaren Welt" wird an diesem Dienstag beim Berlin Foreign Policy Forum über den Zusammenhalt Europas, insbesondere zwischen west- und mittelosteuropäischen Staaten diskutiert. Die Auftaktrede halten der deutsche Außenminister Heiko Maas und der slowakische Außenministerbeim Miroslav Lajčák. Das Forum wird von der Körber-Stiftung in Kooperation mit dem Auswärtigen Amt organisiert. Hier können Sie die Debatte im Livestream verfolgen.