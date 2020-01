Ehemalige Mitglieder der Kohlekommission werfen der Bundesregierung vor, dass diese den fast genau vor einem Jahr ausgehandelten Kompromiss „klar und einseitig“ verlassen hätte. Das berichtet der „Spiegel“ unter Berufung auf eine Stellungnahme, die von ehemaligen Mitgliedern der Kommission für Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung (KWSB) unterzeichnet worden ist und am Montagabend per Brief an Angela Merkel geschickt worden sein soll.

Laut Spiegel schreiben die Unterzeichner, dass sie ohne Korrekturen den in der Kohlekommission „gefundenen und von uns bisher mitgetragenen Kompromiss durch Bund und Länder aufgekündigt“ sehen.

Die Kohlekommission hatte im Januar 2019 ein Konzept für den Kohlausstieg vorgelegt. Schon damals wurde dieses als Kompromiss zwischen Klima und Kohlekraftbefürwortern gewertet - und als teuer für die Steuerzahler.

Auch die ehemalige Vorsitzende unter den Unterzeichnern

Acht ehemalige Mitglieder fühlen sich laut dem Bericht des Spiegels von der Bundesregierung hintergangen, weil diese vor einem Jahr die Umsetzung des mühsam ausgehandelten Kompromiss zugesagt habe. Zu den Unterzeichnern gehören die ehemalige Vorsitzende der Kommission, Barbara Praetorius, Klimaforscher Hans Joachim Schellnhuber, der Energieexperte Felix Matthes und all Vertreter der Umweltverbänden, so der Spiegel.

An konkreten Kritikpunkten führt der Spiegel vier Punkte auf. Demnach wird die Reihenfolge der Abschaltungen kritisiert und dass alle Verantwortung auf das Ende des Jahrzehnts verschoben werde, weil nur wenige Kraftwerke zwischen 2023 und 2028 abgeschaltet werden sollen. Außerdem fürchten sie, dass die längeren Laufzeiten und die hohen Entschädigungszahlungen an Kraftwerksbetreiber einen niedrigeren Preis von CO2-Zertifikaten zur Folge haben könnte.

Die geplante Inbetriebnahme des nordrhein-westfälischen Steinkohlekraftwerks Datteln 4 verstoße gegen die Vereinbarung, keine neuen Kohlekraftwerke ans Netz zu nehmen. Die Unterzeichner kritisieren außerdem die Abbaggerung von Dörfern für den Braunkohle-Tagebau und bezeichnen es als „empörend“, dass dafür symbolisch der Erhalt des Hambacher Waldes versprochen werde. Es fehle ein Fahrplan, wie die Bundesregierung bis 2030 auf einen Anteil von 65 Prozent an erneuerbaren Energien kommen wolle, so der vierte vom Spiegel genannte Kritikpunkt.

Vergangene Woche hatten die Bundesregierung und die Kohle-Bundesländer einen Kohleausstiegsplan im Umfang von 50 Milliarden Euro vereinbart. Ein wichtiger Aspekt waren auch die Entschädigungssummen, die Kraftwerksbetreibern für die Abschaltung alter Kohlekraftwerke gezahlt werden sollen. Mehr als 4 Milliarden Euro an Steuergeldern sollen allein an die Energiekonzerne RWE und Leag gehen.

In Hinblick auf den neu ausgehandelten Kohleausstiegsplan heißt in der dem Spiegel vorliegenden Stellungnahme, dass die „Buchstaben und Geist der in der KWSB erzielten Kompromisse vor allem mit Blick auf den Klimaschutz sowie den Umgang mit den vom Braunkohletagebau betroffenen Menschen grob verletzt“ seien.

Die Stellungnahme hat offenbar allerdings auch Gegner. Von einem nicht namentlich genannten Insider habe der Spiegel erfahren, dass maßgebliche Mitglieder der Kohlekommission die Stellungnahme nicht mittragen wollen, darunter seien auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Bund der Deutschen Industrie.