Der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern schaukelt sich immer weiter hoch. Die israelische Armee hat am Donnerstag zusätzliche Truppen an die Grenze des Gazastreifens verlegt. Israelische Panzer feuerten auf die palästinensische Enklave und Bodentruppen sammelten sich laut AFP-Reportern an der Grenze. Der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen auf israelische Städte hielt weiter an. (Mehr dazu unten im Newsblog.)

