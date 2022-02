Wegen der Eskalation im Ukraine-Konflikt wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Freitagnachmittag an einer Telefonschalte mit US-Präsident Joe Biden und weiteren westlichen Spitzenpolitikern teilnehmen. Wie aus Regierungskreisen in Berlin und Paris zu hören war, sind unter anderen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Regierungschef Boris Johnson dabei.

Außerdem teilnehmen sollen Polens Präsident Andrzej Duda, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi, Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Aus der französischen Regierung hieß es, auch EU-Ratspräsident Charles Michel und der kanadische Regierungschef Justin Trudeau seien bei dem Gespräch dabei. Es soll um 17.00 Uhr beginnen.

[Der tägliche Nachrichtenüberblick aus der Hauptstadt: Schon rund 57.000 Leser:innen informieren sich zweimal täglich mit unseren kompakten überregionalen Newslettern. Melden Sie sich jetzt kostenlos hier an.]

Hintergrund sind Spannungen zwischen der Ukraine, Russland, den osteuropäischen Staaten und der Nato. Russland hat nach westlichen Angaben in den vergangenen Monaten mehr als 100.000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen. Dies schürt in der Ukraine wie im Westen die Furcht vor einem möglichen Großangriff Russlands auf das Nachbarland. Russland weist jegliche Angriffspläne zurück. Zugleich führt der Kreml an, sich von der Nato bedroht zu fühlen.

Am Morgen forderte US-Präsident Joe Biden US-Bürger auf, die Ukraine verlassen, und warnte vor einem „Weltkrieg“ mit Russland. Friedensgespräche in verschiedenen Zusammensetzungen haben bislang zu keinem Durchbruch geführt.

Mehr zum Thema Kein Wort seit Wochen Warum der Kanzler zu Nord Stream 2 eisern schweigt

Bundeskanzler Scholz war im Zuge der Verhandlungen wiederholt für sein Schweigen über das Großprojekt Nord Stream 2 kritisiert worden, das russisches Gas durch die Ostsee nach Deutschland bringen soll – und dessen Ende viele westliche Politiker fordern. (AFP)