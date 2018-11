Die Farmer bringen eine Ladung Mais zum Mississippi. Von hier geht es nach Louisiana und von dort in die Welt

Joe und Suzanne klettern in das Führerhäuschen eines alten Trucks. Sie wollen noch eine Ladung Mais zur Verladestation am Mississippi bringen. Joe dreht das Radio lauter. Seit Tagen dreht sich alles um die Anhörung von Brett Kavanaugh, Donald Trumps Kandidaten für den vakanten Richterposten am Supreme Court, dem mehrere Frauen sexuellen Missbrauch vorwerfen. „Immer nur diese Kavanaugh-Geschichte“, brummt Joe. „Das ist doch nicht normal. In North Carolina gibt‘s diese riesige Flut, viele Menschen sind gestorben, aber die Nummer-eins-Nachricht ist immer Kavanaugh. Als wären den Medien die Menschen egal.“

Nach einigen Meilen auf dem Highway biegt Joe auf eine mit Betonplatten gepflasterte Piste ab. Nach einer Kurve öffnet sich der Blick auf den Mississippi: ein majestätisch gemessenes Fließen, die Böschung ist ausgefranst, hier und da stemmen sich struppige Inseln gegen die Strömung. Am Ufer ein Schotterplatz mit Siloanlage, dahinter ist eine Barke vertäut. Auf dem Mississippi werden der Mais und das Soja aus dem östlichen Iowa bis nach Louisiana, Tennessee verschifft, 1000 Meilen weiter südlich, - und von dort auf Containerschiffen in alle Welt.

Die Farmer hoffen nun auf die europäischen Märkte. Trump sagt, er habe die Türen zur EU geöffnet

Die Hoffnungen der Farmer von Iowa liegen jetzt auf Europa. Bei seinem Treffen mit Donald Trump im Juli versprach EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, die Europäer würden mehr Sojabohnen zu kaufen. Bei einem Wahlkampfauftritt in Iowa Ende Juli prahlte Trump: „Wir haben euch Farmern gerade die Türen nach Europa geöffnet.“ Und tatsächlich: auch, weil die Preise fielen, stieg der Soja-Export nach Europa im Spätsommer sprunghaft an, innerhalb weniger Wochen auf das Zweieinhalbfache. Mittlerweile hat die EU China als Abnehmer amerikanischer Sojabohnen überholt – die EU nimmt jetzt acht Prozent der exportierten Sojabohnen ab, China nur noch fünf.

„Und jetzt schnell nach Hause“, sagt Suzanne, nachdem sie ausgeladen haben und die Fracht gewogen wurde. „Die Jungs kommen gleich.“ Auf dem Rückweg lässt der Regen endlich nach.

Phillip Meyer lenkt einen Mähdrescher durch sein Maisfeld. Foto: Anna Sauerbrey

Vier Tage später steuert Phillip Meyer den Mähdrescher durch ein Maisfeld. Es ist Samstag, das Wetter ist umgeschlagen. Auf den Regen ist kühleres, aber sonniges Spätsommerwetter gefolgt. Nick und Phillip haben beschlossen, mit der Ernte zu beginnen. Erstaunlich leise fräst sich die gigantische Maschine durch den Mais. Staub flirrt im Gegenlicht der untergehenden Sonne. Gegen sechs Uhr hält Phillip kurz an. Seine Frau Amanda ist mit den beiden kleinen Kindern an den Rand des Feldes gekommen. Amanda hat Phillips Abendessen in einer Styroporbox dabei. Er wird noch bis Mitternacht weiterfahren. In der Erntesaison stehen die Mähdrescher nur solange still, wie die Farmer schlafen müssen – manche machen sogar die Nacht durch. Phillip gibt seiner kleinen Tochter einen Gute-Nacht-Kuss. Dann klettert er wieder die Leiter hoch ins Führerhäuschen. „Das mache ich jetzt die nächsten 40 bis 50 Tage“, sagt er. Bis zu den Wahlen muss die Ernte abgeschlossen sein, denn in Iowa fällt oft schon Ende Oktober oder Anfang November der erste Schnee. „Ist ein bisschen monoton“, sagt Phillip. „Aber ich mach‘s gern. Ich will gar nichts anderes machen.“