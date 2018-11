Holly und Kathy beschließen, dass sie an diesem Tag lieber noch ein paar Adressen in der Stadt abklappern. Die Fahrt geht durch ein Wohnviertel mit kleinen Holzhäusern. An vielen blättert die Farbe. Vor einem Garagentor stapeln sich ausrangierte Sofas. Auf den Veranden bedeckt erstes Herbstlaub verblichene Gartenstühle.

Vor einem Haus steht ein Mast mit „Donald Trump“-Fahne. Kathy und Holly lassen es links liegen, obwohl die Adresse auf ihrer Liste steht. Ein gebeugter älterer Mann sagt, er habe noch nie bei den „mids“, gewählt, „aber dieses Mal bin ich dabei“. An einer anderen Tür umarmt eine junge Frau Holly und Kathy stürmisch und ruft: „Hey, wo gibt’s eure coolen T-Shirts?“

Dann, nach einer Stunde, halten Holly und Kathy vor einem einfachen, aber gepflegten Haus. Auf die Veranda führt eine Holzrampe. Die Tür steht einen Spalt offen, man kann ins Wohnzimmer sehen. Der Boden ist mit Decken und Schlafsäcken bedeckt. Holly drückt auf die Klingel und ein Mann um die 50 erscheint, Basecap, selbsttönende Sonnenbrille, Dreitagebart, aber nicht die absichtliche Sorte. „Sind Sie für die Demokraten registriert?“, fragt Holly. „Aber jede Wette“, antwortet der Mann und bittet um ein Formular zur Anforderung von Briefwahlunterlagen für seinen Sohn: „Cal, komm mal raus“, ruft er über seine Schulter.

Eine Weile passiert nichts. „Diese Wahlen sind besonders wichtig“, sagt Kathy. – „So was von“, sagt der Mann, „da darf ich gar nicht erst anfangen.“ Da tritt Cal auf die Terrasse. Er ist Anfang 20 und barfuß. Seine Arme baumeln wie leblos neben seinem Oberkörper, sein Haar sieht aus, als müsste es mal wieder gewaschen werden. Kathy reicht ihm einen Zettel und einen Stift. Er legt das Blatt auf der Verandabrüstung ab und malt langsam Buchstaben darauf. Seine Hand zittert.

Privatisierung im Gesundheitssystem

„Hab zwei Jungs mit besonderen Bedürfnissen“, erklärt der Mann. „Seit sie Medicaid privatisiert haben, haben wir nur Ärger.“ Medicaid ist ein staatliches Hilfsprogramm für Schwerst- und Chronischkranke. Kim Reynolds, die Chefin des republikanischen Aktivisten Kollin Crompton, hat das Programm in dieser Legislaturperiode privatisiert.

„Cal hier“, sagt der Vater und nickt zu seinem Sohn herüber, „kriegt jetzt plötzlich Rechnungen. Kann er gar nicht mit umgehen. Mein anderer Sohn ist mehrfach schwerstbehindert. Sitzt im Rollstuhl, hat epileptische Anfälle. Sie haben mich gezwungen, ihn wieder über mich zu versichern – musste deshalb zur Personalabteilung in meinem Unternehmen, war mir sehr unangenehm. Und die Öffnungszeiten der Tagespflege werden auch immer kürzer. Lohnt schon gar nicht mehr, ihn hinzufahren. Jetzt spielt er den ganzen Tag iPad.“ Sein Unterkiefer zittert. Er schaut Kathy und Holly an, voller Erwartung auf ein großes Versprechen. Kathy und Holly schweigen.

„Eine meiner Töchter hat auch eine Behinderung“, sagt Holly schließlich. „Wir haben seit der Privatisierung Ärger mit dem Bus, der sie morgens abholt und zur Arbeit bringt.“ – „Ich hab ja gesagt, ich darf gar nicht erst anfangen“, sagt der Mann und holt tief Luft. „Wollen Sie vielleicht auch ein paar Schilder mit den Namen der Kandidaten für Ihren Vorgarten?“, fragt Kathy. „Klar.“

Für den Studenten Kollin Crompton war die Privatisierung von Medicaid ein wichtiger Schritt. Der Staat, findet er, hat bei der Gesundheitsversorgung nichts zu suchen. Er ist überzeugt, dass private Firmen das besser organisieren können, dass es Wettbewerb braucht. Kürzlich habe er mit einem demokratischen Freund darüber diskutiert. „Am Ende sagte er: Du willst also, dass alle diese Leute sterben? Was soll man da noch sagen?“

Der langsame Rhythmus im Mittleren Westen

Bei der Präsidentschaftswahl 2016 durfte Crompton zum ersten Mal wählen. Trump zu wählen, sei ihm schwergefallen, sehr schwer. Am Ende hat er es dennoch getan. Hillary Clinton stehe gegen alle Werte, mit denen er aufgewachsen sei. „Nun ja“, sagt er und klingt plötzlich bitter. „Und jetzt sind wir, wo wir sind.“

Crompton stammt aus einer katholischen Familie in Council Bluffs, einer Kleinstadt an der Grenze zwischen Iowa und Nebraska. Am Ende der Straße, in der er wohnte, liegt eine Abtreibungsklinik. Er sagt, die Gespräche darüber, die Proteste dagegen hätten ihn geprägt. Sein Großvater war General bei der Air Force, „ No, Sir!“ und „Yes, Sir!“, damit sei er aufgewachsen.

Auch in der Nachbarschaft wohnten viele Soldaten, erzählt Crompton. Väter oder Mütter seiner Freunde waren oft plötzlich monatelang weg, weil sie im Irak dienten. „Ich wollte wissen, worum es in diesem Krieg geht. Deshalb habe ich angefangen, mich für Politik zu interessieren. Heute bin ich ein Junkie.“

Nach dem Studium will er vielleicht nach Washington ziehen. Es würde ihm schwerfallen. Crompton sagt, er liebe den Mittleren Westen. Den langsamen Rhythmus des Lebens. Den Gemeinschaftssinn. Dass hier jeder sagt, was er denkt.

16.000 Anrufe in einem Wahlkampf

Und dann ist Trump plötzlich doch da, an diesem friedlichen Vorortvormittag voller Menschen in Schlafanzügen. Im nächsten Vorgarten, den Kollin Crompton ansteuert, stutzt ein bärtiger Mann in Arbeitshose grimmig mit einer Kettensäge Büsche zurecht. Als er hört, dass Crompton für Kim Reynolds arbeitet, hellt sich sein Gesicht auf. Er schaltet die Säge aus.

Klar werde er Reynolds wählen. „Sie unterstützt Trump, also unterstütze ich sie. Wir müssen bei dieser Wahl alle unseren Arsch hochkriegen und zur Urne gehen, für Donald Trump, für unseren Präsidenten. Das ist unsere verdammte Pflicht.“

Crompton fährt zurück ins „Victory Office“, in das Wahlkampfbüro von Kim Reynolds in einem Einkaufszentrum in Urbandale. Wahlkampfmaterial stapelt sich auf Tischen, die Mülleimer quellen über mit Fast-Food-Verpackungen, ein paar junge Leute arbeiten an Computern.

Hinter dem Tresen im Eingangsbereich sitzt ein älterer Herr mit weißem Schnurrbart und einer großen, goldumrandeten Brille und telefoniert Wähler ab. „Hey, Mister Condo. Wie geht’s den Ohio State Buckeyes?“, erkundigt sich Crompton. Die State Buckeyes sind Condos College-Footballteam. Und: Condo ist ein Veteran des Basiswahlkampfs.

Seit 1986 unterstützt er die Republikaner als Freiwilliger. Der pensionierte Gerichtsvollzieher hat in diesem Wahlkampf schon 16.000 Personen angerufen. Jetzt macht er eine kurze Pause, um Crompton seine Methode darzulegen, „die Zuckerguss-Methode“: „Ich bediene mich einer gewissen Ausdrucksweise, ich spreche die Leute immer mit Mr. oder Mrs. an. Wenn man den Leuten mit Respekt begegnet, werden sie dir auch mit Respekt begegnen. Ich bin professionell. Manchmal bin ich humorvoll.“ Er macht eine bedeutungsvolle Pause. „Aber am Ende kommt es gar nicht darauf an, was ich sage. Sondern was die Leute hören.“