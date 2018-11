Forellen fischen, die Kirche, Quad fahren im Wald. Es ist schön und friedlich hier.

Und es stimmt, es ist schön hier, besonders jetzt, im Spätsommer. In der Mitte ist Iowa, ein Bundesstaat fast halb so groß wie Deutschland, flach und in seiner Maismonotonie ein wenig trostlos. Aber hier, im Osten, ziehen sich die Felder über die „rolling hills“, die „rollenden Hügel“, die den Mississippi säumen. Je nach Tageszeit und Lichteinfall leuchten die Sojafelder mal gelblich, mal weißlich-grau. Bäume und Sträucher färben sich in leuchtenden Farben. Ein Landidyll.

Die Farmer von Iowa haben mit dem romantischen Bild vom Bauern, der sein Feld bestellt, rein gar nichts mehr zu tun. Sie sind Unternehmer, die mit Millionenumsätzen und Millioneninvestitionen hantieren, für Maschinen, das genetisch modifizierte Saatgut und Chemikalien. Die Effizienz des Soja- und Maisanbaus in Iowa ist extrem hoch. Hier passt alles: Die Böden, das Klima und nicht zuletzt: die Technik. Es gibt zwar immer weniger Farmer, aber sie bewirtschaften immer größere Flächen pro Person. Die Landwirtschaftsmaschinen sind GPS-gesteuert und erheben metergenau Daten über den Ertrag, die mit der Bodenbeschaffenheit verglichen werden können, so dass Dünger und Pestizide exakt dosiert werden. Die geernteten Mengen steigen immer weiter, ein Ende sei nicht in Sicht, sagt Suzanne. Beim Verkauf setzen die Farmer auf Termingeschäfte. Die Preise für die nächste Ernte werden schon weit im Voraus festgesetzt, an der Agrarbörse in Chicago. In diesen Tagen müssen die Meyers und die Shirbrouns ihre Preiswetten für die Ernte 2019 abschließen – unter sehr unsicheren Bedingungen. Sie wissen nicht, wie sich der Handelskrieg entwickelt.

Eine Siloanlage muss repariert werden - endlich etwas zu tun

Auf dem Rückweg von der Farm der Meyers machen Joe und Suzanne Shirbroun an ihrer eigenen Silo-Anlage halt. Bob, ihr Mechaniker, hat angerufen und gemeldet, dass es ein Problem gibt. Als Joe und Suzanne aus ihrem Pick-up steigen, kommt er ihnen entgegen. Seine schwarze Regenjacke klebt an seinem Körper, es regnet immer noch immer. „Eines der Rohre ist verstopft“, sagt Bob. Joes Gesicht hellt sich etwas auf. Endlich etwas zu tun. Er zieht die Kapuze seines Sweatshirts über den Kopf klettert an einer Leiter eines der Silos in die Höhe. Man hört das Geräusch von Hämmer auf Metall. „Bienenflügel“, sagt Bob zur Erklärung, so nennt er die rötliche Membran, die das Maiskorn im Kolben hält. Gelegentlich lagern sich Reste auf den Schaufelrädern in den Verbindungsrohren zwischen den Silos ab. Suzanne holt eine Handvoll aus der Lagerhalle. „Wenn die Ernte vorbei ist, liegt das Zeug überall haufenweise herum“, erzählt Suzanne und lächelt. „Als Kinder haben wir es geliebt, uns da hineinfallen zu lassen. Es ist, wie in eine Wolke zu fallen.“

Forellen fischen im Fluss am Rande der Farm. Mit dem Quad durch den Wald brausen. Und die Kirche. Das ist das Leben hier, wenn nicht gearbeitet wird. Joe und Suzanne sind Protestanten. Sie gehen jeden Sonntag in den Gottesdienst. Joe sagt, er glaube fest daran, dass Gott die Welt erschaffen hat. „Wo soll das denn sonst alles herkommen?“ Es ist eine Welt, in der Hillary Clinton und auch viele andere Demokraten wie Wesen von einem anderen Stern wirken.