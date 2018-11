Obwohl die Farmer unter Donald Trumps Handelskrieg leiden, finden sie seine China-Politik grundsätzlich richtig

Joe und Suzanne nutzen den Vormittag so gut es geht. Joe checkt mit Bob, ihrem Mechaniker, ein letztes Mal die riesigen Landwirtschaftsmaschinen. Suzanne klickt sich im Büro durch verschiedene Börsenseiten für Agrarprodukte. Der Vertreter einer Chemiefirma stellt ein neues Schädlingsbekämpfungsmittel vor, es soll gegen den „plötzlichen Tod“ helfen, eine Krankheit, die Sojapflanzen befällt und quasi über Nacht verdorren lässt.

Um die Mittagszeit regnet es immer noch. „Ich schau‘ mal bei Nick und Phillip vorbei“, brummt Joe, dessen Laune sich kaum gebessert hat. „Ich komme mit“, sagt Suzanne.

Nicholas und Phillip Meyer sind die Nachbarn der Shirbrouns. Die Brüder sind Mitte vierzig, etwa zehn Jahre jünger als Joe und Suzanne. „Für uns gehören sie zur Familie“, sagt Suzanne. In der Erntesaison helfen sie sich gegenseitig aus, ein paar der Maschinen gehören ihnen gemeinsam. Nicks und Phillips Farm liegt ein paar Meilen weiter nördlich am Highway 52. Das Wohnhaus steht auf demselben Grundstück wie die Siloanlage der Farm, die zehn, fünfzehn Meter hohen silbernen Zylinder ragen in den immer noch düsteren Himmel und lassen das Holzhaus winzig aussehen. Nick und Phillip, zwei große, breitschultrige Männer, sind in einer offenen Werkstatthalle mit Reparaturen beschäftigt. Nick hat gerade ein Metallrohr zugeschnitten, auf dem linken Handrücken hat er mit Kugelschreiber die Maße notiert. Jetzt klopft er seinem aufgedrehten Golden Retriever beruhigend auf die Flanken, der sich über den Besuch freut. „Wie läuft‘s bei euch“, fragt Suzanne. „Hattet ihr auch Post aus Washington?“ „Ja, haben wir gekriegt“, sagt Nick.

Die Regierung in Washington hat ein Zwölf-Milliarden-Dollar-Hilfsprogramm für die Farmer aufgelegt

Es ist ein Merkblatt, das das Zwölf-Milliarden-Dollar-Hilfsprogramm erklärt, das die Regierung im Spätsommer für die amerikanischen Farmer aufgelegt hat, um die Auswirkungen des Handelskrieges mit China abzumildern. Die Subventionen können teils als Direktzahlungen beantragt werden, außerdem will die Regierung überschüssige Produkte aufkaufen und dabei helfen, neue Märkte zu erschließen. So kurz vor den Kongresswahlen wollte die Trump-Regierung nichts riskieren.

Die beiden Farmer-Familien sind sich einig, dass ihnen das Geld über den ersten Schock hinweghelfen wird, dass sie aber auf einem guten Teil der Kosten von Trumps Handelskrieg sitzen bleiben werden. Wenn sie ihre Felder von Soja auf Mais umstellen, müssen sie zum Beispiel mehr Silos bauen, denn Mais braucht mehr Lagerraum. „Die werden wir zehn Jahre lang abbezahlen“, sagt Nick.

Anfang September hat Donald Trump öffentlich eingeräumt, dass seine Handelspolitik den amerikanischen Farmern schaden könnte. Er fügte allerdings hinzu: „Das sind großartige Patrioten. Sie verstehen, dass sie das für unser Land machen. Und wir werden es wieder gut machen. Am Ende werden wir stärker sein als wir es jetzt sind.“ So mancher Demokrat lachte sich ins Fäustchen – Farmer, die im Mittleren Westen bereitwillig den Patriotentod für Trumps Handelspolitik sterben? Jetzt, meinten viele Kommentatoren, hätte der Präsident den Bogen überspannt.

Die Farmer, meint Donald Trump, seien "großartige Patrioten"

Fragt man Suzanne, Joe, Nick und Phillip, ob sie sich als patriotische Opfer in einem gerechten Krieg sehen, lachen sie. „Ach ja“, sagt Nick. „Stimmt, das hat er gesagt.“

Die Stimmung in diesen beiden Familien ist zwiespältig. Klar, sagt Nick, sie alle hier hätten Donald Trump gewählt. Fährt man durch die Ortschaften sieht man Ende September, rund acht Wochen vor der Kongresswahl, fast ausschließlich Plakate für republikanische Kandidaten. Einerseits, räumt Nick ein, fühlen sie sich als Opfer von Trumps Handelspolitik. Die Bauern, sagt er, seien gerade der „whipping post“ des Landes, der Prügelknabe. „Ich sag’s mal so“, ergänzt Joe. „Trump und China, das sind zwei brunftige Männchen im Testosteron-High.“ „Zwei Elefanten“, korrigiert Suzanne ihren Mann und mahnt ihn gleichzeitig zur Nachsicht: „Wo Elefanten kämpfen, wird eben Gras zertrampelt.“ Joe schnaubt. „Weißt du, Suzanne, das Gras, das da zertrampelt wird, das sind wir.“ „Und trotzdem, Joe“, sagt Suzanne. „Unser Handelsdefizit mit China, das konnte so nicht weiter gehen. Jetzt haben wir endlich einen Präsidenten, der etwas tut.“ Nick und Phillipp nicken.

Nick und Phillip Meyer sind die dritte Generation Farmer auf ihrem Stück Land, Joe und Suzanne sogar die sechste. Es ist das Land von Suzannes Familie. Suzannes Urgroßvater, der Burrack hieß, wurde in Norddeutschland geboren und kam 1873 als Teenager allein mit seiner großen Schwester in die Vereinigten Staaten. „Wie und warum sie von dort aus hierher nach Iowa gekommen sind, weiß ich nicht“, erzählt Suzanne. „Aber ich bin sehr froh, dass es so gekommen ist.“ Ihre drei Söhne, der älteste ist 20, wollen auch alle Farmer werden.