Der italienische Ministerpräsident Mario Draghi hat nach wochenlangem Streit in seiner Regierungskoalition seinen Rücktritt angekündigt. Er werde am Abend sein Rücktrittsgesuch bei Präsident Sergio Mattarella einreichen, erklärte Draghi am Donnerstag laut seinem Büro gegenüber seinem Kabinett.

Die Koalition der "Nationalen Einheit", die seine Regierung getragen habe, existiere nicht mehr. Damit seien die Bedingungen zur Fortsetzung seiner Arbeit nicht mehr gegeben. Zwar hatte die Regierung zuvor ein Misstrauensvotum überstanden. Jedoch blieb der Koalitionspartner 5-Sterne-Bewegung dem Votum fern. Draghi hatte vor der Abstimmung angekündigt, seine Regierung könne ohne die Unterstützung der Bewegung nicht fortbestehen. (Reuters)