Bei seinem Besuch in Kiew hat US-Außenminister Antony Blinken vor einer „sehr kurzfristigen“ Aufstockung der russischen Truppen an der Grenze zur Ukraine gewarnt. Washington wisse von entsprechenden Plänen in Moskau, sagte Blinken am Mittwoch in der US-Botschaft in Kiew. „Das gibt Präsident Putin die Möglichkeit, ebenfalls sehr kurzfristig weitere aggressive Maßnahmen gegen die Ukraine zu ergreifen.“

Der US-Außenminister forderte den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf, einen „friedlichen Weg“ zu gehen. Er hoffe sehr stark auf eine diplomatische Lösung in dem Konflikt, „aber letztlich wird es die Entscheidung von Präsident Putin sein“, fügte Blinken hinzu. Er warnte Putin vor einer „Konfrontation und Konsequenzen für Russland“.

[Wenn Sie alle aktuellen Nachrichten live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Für Blinken ist der Ukraine-Konflikt von großer Bedeutung für die ganze Welt. „Es geht um mehr als die Ukraine“, sagte Blinken bei seinem Besuch in Kiew am Mittwoch vor Personal der US-Botschaft laut Redemanuskript. Russlands Aggressionen stellten die grundlegenden Prinzipien in Frage, auf denen das gesamte internationale System beruhe.

Dazu zähle, dass eine Nation nicht einfach die Grenzen einer anderen mit Gewalt verändern dürfe. „Wenn wir zulassen, dass diese Grundsätze ungestraft verletzt werden, dann öffnen wir eine sehr große Büchse der Pandora, und die ganze Welt schaut zu, was hier geschieht“, warnte Blinken.

Derweil hatte ein hochrangiger US-Beamter bestätigt, dass Washington weitere Sicherheits-Hilfen in Höhe von 200 Millionen Dollar (rund 176 Millionen Euro) für die Ukraine bereitstellt.

Es handle sich um eine Unterstützung "im Bereich der defensiven Sicherheit". Vor den russischen Truppenbewegungen an der ukrainischen Grenze hatte die US-Regierung bereits Militärhilfen in Höhe von 450 Millionen Dollar (rund 396 Millionen Euro) für das Land zugesagt.

Blinken fliegt im Anschluss weiter nach Berlin

Blinken war am Mittwochmorgen zu Gesprächen in Kiew gelandet. Die US-Botschaft in der ukrainischen Hauptstadt veröffentlichte ein Video von der Ankunft des Ministers, der anschließend nach Berlin zu am Donnerstag geplanten Gesprächen über den Konflikt weiterreist.

Die Ukraine hatte sich jüngst erneut mit der konkreten Forderung um Waffenlieferungen an Deutschland gewandt. Die Ampel-Koalition lehnt das bisher ab, die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hatte bei ihrem Besuch in Kiew für eine friedliche Lösung geworben.

An diesem Freitag will Blinken auch den russischen Außenminister Sergej Lawrow zu Gesprächen in Genf treffen.

Die USA und die Nato werfen Russland seit Monaten vor, einen Überfall auf die Ukraine zu planen. Russland weist dies täglich zurück. „Wir betonen noch einmal: Russland wird niemanden angreifen“, teilte Moskaus Botschaft in Washington mit.

Russland wirft seinerseits den USA und ihren Verbündeten vor, selbst seit Jahren mit Waffen und Militärausbildern und Manövern die Ukraine militärisch aufzurüsten und damit die Konfrontation zu schüren.

[Lesen Sie auch: „Annalena Baerbock in Moskau: Über diesen Auftritt musste sogar Lawrow staunen“]

„Wir rufen dazu auf, die Hysterie zu beenden und nicht weiter Spannungen um das Problem im Donbass aufzubauen“, hieß es in der Mitteilung.

„Hitzköpfe“ - Russland fordert Ukraine auf Provokationen zu unterlassen

Die „Hitzköpfe“ in Kiew dürften nicht zu neuen Provokationen im Konfliktgebiet Donbass im Osten der Ukraine ermutigt werden, so die russische Vertretung in Washington.

Mehr zum Thema Kriegsschiffe „für robuste Verteidigung“ gegen Russland Ukraine stellt konkrete Waffenforderungen an Deutschland

Russland fordert vom Westen umfassende Sicherheitsgarantien wie einen Verzicht auf eine weitere Osterweiterung der Nato und auf US-Militärstützpunkte in Staaten der ehemaligen sowjetischen Einflusssphäre. Die westlichen Partner weisen dies zurück. (dpa / AFP)