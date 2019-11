Die AfD-Politikerin Beatrix von Storch hat im Bundestag mit einer Geste provoziert, die als Kopf-Ab-Geste interpretiert wurde. Der Vorfall ereignete sich während einer Rede von Johannes Kahrs in der Haushaltsdebatte. Der SPD-Haushaltspolitiker hatte die AfD direkt angegriffen, darauf reagierte von Storch, indem sie mit der flachen Hand vor ihrem Hals hin und her schnitt. Allerdings lässt sich für diese Geste auch eine andere Interpretation finden.

Doch zunächst die Vorgeschichte: AfD-Politiker Martin Erwin Renner hatte während der Debatte über den Kulturhaushalt behauptet, dass Diversität die Kultur zersetzen würde. Und sagte weiter: „Das liegt wie Krematoriums-Asche über diesem Haushalt“.

Kahrs antwortete darauf: „Rechtsextremisten, die stehen mir bis hier“ und zeigte mit der flachen Hand an seinen Hals. „Was hier abgeliefert wurde, ist unerträglich!“ Er zitierte den Ausspruch mit der Krematoriums-Asche und ergänzte „Was ist denn das für ein Vokabular, schämen Sie sich denn überhaupt nicht?“

Daraufhin gab es Unmutsäußerungen in der AfD-Fraktion. In den Aufnahmen sieht man im Hintergrund deutlich, wie von Storch die Geste macht, die nach Schnitten vor dem Hals aussieht. Man hört in den Aufnahmen nicht, was sie sagt. Ihre Lippenbewegungen könnten aber so interpretiert werden, dass sie – wie Kahrs – „bis hier“ sagt.

Die SPD im Bundestag machte per Twitter auf die Handbewegung aufmerksam, sie sprach von einer „unwürdigen Geste“. Es folgten viele empörte Tweets.

Besondere Ironie: Vor einem Monat hatte AfD-Fraktionschefin Alice Weidel bei einer Parteiveranstaltung einen Mann aus dem Publikum verbannt, weil er eben diese Geste gemacht haben soll. „Wir rennen nicht in andere Veranstaltungen und machen 'Kopf ab', wir machen das nicht, wir sind anständig“, sagte sie damals.

Hinweis: In einer früheren Version dieses Artikels hatte es geheißen, Beatrix von Storch habe eindeutig eine Kopf-Ab-Geste gemacht. Das lässt sich aus den Aufnahmen und dem Kontext nicht so eindeutig ablesen, es sind auch andere Interpretationen möglich. (Tsp)