Ukrainischer Präsidentenberater: „Der Krieg kann nur zu unseren Bedingungen enden“

Die Ukraine akzeptiere ein Kriegsende nur unter ihren Bedingungen, sagte Mykhailo Podolyak, Berater des ukrainischen Präsidenten am Donnerstag bei Pressekonferenz. Das bedeute, dass „die Okkupanten unser gesamtes Territorium verlassen müssen“, fügte Podolyak hinzu. Unter anderen Bedingungen könne der Krieg nicht beendet werden. Die Ukraine würde demnach keine „Pseudoreferenden“ oder andere juristische Entscheidungen Russlands in den besetzten Gebieten akzeptieren. „Der Krieg wird also weitergehen, bis diese Gebiete befreit sind, und sie werden niemals von irgendjemandem als russisch anerkannt werden", sagte er. Damit schloss er aus, dass die Ukraine Gebiete an Russland abtreten würde.

Er kommentierte auch die Äußerung des russischen Außenministers Sergej Lawrow, dass sich die "geografischen" Ziele der russischen Invasion in der Ukraine geändert hätten und sie sich nun nicht mehr nur um die sogenannten „Volksrepubliken“ Luhanks und Donezk drehten: „Lawrows Erklärung ist reine Propaganda für das heimische Publikum.“ Laut Podolyak habe sich das russische Außenministerium sehr unprofessionell verhalten und beginne allmählich, die Wahrheit über den Krieg zu sagen, den Russland in der Ukraine führe. „Sie wollen in unser Gebiet eindringen und die Ukraine zerstören, unsere Bevölkerung vertreiben oder in Lager in Russland umsiedeln und dann auf dem zerstörten Land ein weiteres Donezk und Luhansk aufbauen, wie sie es in den letzten acht Jahren getan haben“, sagte Podoljak.(mlk)