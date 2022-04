Weitere russische Truppen aus Belarus an die nordöstliche Grenze der Ukraine verlegt

Russland verlegt weiterhin Streitkräfte aus Belarus in die Nähe des Donbass und in russische Gebiete nahe der nordukrainischen Grenze. Zu diesem Ergebnis kommen die Militär-Analysten der polnischen Beratungsfirma Rochan Consulting in ihrem aktuellen Lagebericht. Russische Einheiten, die zuvor in Belarus stationiert waren, würden nun „in Gebiete in der Nähe des Donbass geschickt, andere werden in der Nähe von Brjansk, Kursk und Belgorod eingesetzt”, heißt es in dem Bericht, der die Ereignisse von Freitag zusammenfasst.





Nahe Belgorod, das 80 Kilometer nördlich der umkämpften ukrainischen Stadt Charkiw liegt, wurden außerdem russische Helikopter gesichtet, die aus Belarus abgezogen worden waren. Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko besteht darauf, dass das von ihm geführte Land nicht aktiv in den Krieg Russlands gegen die Ukraine involviert sei, zu Unrecht bezeichne man Belarus als „Komplize des Aggressors”, sagte er am Donnerstag in einer Ansprache. Zugleich erlaubt Belarus Russland, Truppen im Land zu stationieren und es als Startpunkt für Angriffe zu benutzen. Belarus ist wirtschaftlich und militärisch stark vom Kreml abhängig.

Ob die Verlegung von Truppen aus Belarus in Richtung Osten ein Zeichen dafür ist, dass eine Offensive im Donbass zeitnah bevorsteht, ließ Rochan Consulting offen. Noch sei die Situation unverändert, es sei „möglich, dass die russischen Streitkräfte ihr Offensivpotential ausgeschöpft haben oder darauf waren, dass Verstärkung eintrifft”. Mit einer Offensive sei den Analysten zufolge „irgendwann zwischen nächster Woche und Ende des kommenden Monats” zu rechnen.

(Nina Breher)