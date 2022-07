DJV sieht in Sperrung von „welt.de“ in Russland einen „Akt der Verzweiflung“ Der Deutsche Journalisten-Verband sieht in der Sperrung des Online-Portals „welt.de“ in Russland einen „Akt der Verzweiflung“. Russlands Präsident Wladimir Putin „schlägt panisch gegen alles, was seine Propaganda Lügen straft“, erklärte DJV-Chef Frank Überall am Montag in Berlin. Es werde nicht gelingen, die russische Bevölkerung vollständig von unabhängigen Informationen abzuschirmen. „Die Wahrheit wird sich durchsetzen.“



Die russischen Behörden hatten die Internetseite der „Welt“ in Russland am Sonntag blockiert. Wie russische Nachrichtenagenturen berichteten, befindet sich die Seite der „Welt“ nun auf der immer länger werdenden Liste der zu bannenden Medien der russischen Medienaufsicht Roskomnadsor. Dies sei auf Ersuchen der Staatsanwaltschaft erfolgt.



Die „Welt“ hatte mit Beginn der russischen Offensive in der Ukraine damit begonnen, in Russland Inhalte auf Russisch zu verbreiten. Der größte Teil unabhängiger Informationen wird in Russland unterdrückt.



Die Zeitung hatte zeitweise auch die russische Journalistin Marina Owsjannikowa beschäftigt, die mit einer Protestaktion gegen den Krieg vor laufenden Kameras im russischen Fernsehen bekannt geworden war. (AFP)