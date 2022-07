Interfax: Russland gegen Verkauf von Banktöchtern ausländischer Institute

Russland will laut der Agentur Interfax den Verkauf russischer Tochterfirmen ausländischer Bankkonzerne blockieren. "Wir haben in unserer Unterkommission darüber gesprochen, dass wir jetzt, bis sich die Situation verbessert, keine Genehmigung für den Verkauf von Tochtergesellschaften ausländischer Banken sowie ihrer Vermögenswerte in Russland erteilen werden", zitierte die Agentur am Freitag den stellvertretenden Finanzminister Alexej Moissejew. Wie die Agentur RIA berichtete, schließt Moissejew nicht aus, dass das Finanzministerium den Vorschlag unterstützen könnte, die russischen Tochterfirmen der Banken künftig unter die Kontrolle russischer Staatsbanken zu stellen.

Die französische Großbank Societe Generale hat ihre Rosbank-Einheit bereits an Interros Capital verkauft, ein Unternehmen, das mit dem russischen Oligarchen Wladimir Potanin verbunden ist. Andere Banken mit Tochtergesellschaften in Russland wie die österreichische Raiffeisen, die italienische UniCredit und die US-Großbank Citigroup prüfen noch ihre Optionen. Die drei Institute sind die drei größten ausländischen Bankakteure in Russland. Der Anteil ausländische Banken am gesamten Bankenkapital in Russland lag Ende 2021 bei elf Prozent. (Reuters)