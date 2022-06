Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird am Donnerstag in der Ukraine erwartet und plant ein auf rund sechs Stunden angesetztes Besuchsprogramm.

Das erfuhr der Tagesspiegel aus zuverlässiger Quelle. Auch der französische Präsident Emmanuel Macron und der italienische Ministerpräsident Mario Draghi sollen wie erwartet nach Kiew reisen, zudem könnte auch der rumänische Staatspräsident Klaus Johannis an dem Besuch teilnehmen, hieß es.

Nach der Ankunft sind mehrere Treffen geplant, vor allem eine längere Unterredung mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Ein Besuch außerhalb von Kiew, etwa in dem für russische Gräueltaten bekannt gewordenen Ort Butscha, ist nach dem bisherigen Stand nicht geplant. Scholz hatte stets betont, nur nach Kiew reisen zu wollen, wenn es auch konkrete Dinge zu besprechen und zu verkünden gebe.

Der Kanzler wird dabei gemessen werden an folgendem Satz: „Ich werde nicht mich einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin was machen. Sondern wenn, dann geht es immer um ganz konkrete Dinge“, hatte er Mitte Mai gesagt.

Was Scholz, Macron und Draghi als führende Vertreter der EU mitbringen könnten, wäre ein klares Signal: Auf EU-Ebene stehen die Entscheidungen zum Beitrittsgesuch der Ukraine an. Die EU-Kommission will bis Freitag einen Vorschlag vorlegen, ob die Ukraine einen Kandidatenstatus erhalten soll. Dann müssen die 27 EU-Länder darüber entscheiden. Das Land hofft darauf, bereits beim EU-Gipfel am 23. und 24. Juni zum Beitrittskandidaten erklärt zu werden.

Welches Signal für eine EU-Beitrittsperspektive hat Scholz im Gepäck?

Kommissionschefin Ursula von der Leyen (CDU) reiste deswegen am Wochenende erneut nach Kiew. Aber Scholz hat zugleich klargemacht, dass es auch für die Ukraine keine Abkürzung geben kann, der Beitrittsprozess würde Jahre dauern. Und ihm ist besonders daran gelegen, dass auch die Beitrittsperspektive für die sechs Westbalkan-Staaten vorangetrieben wird, die seit Jahren intensive Bemühungen für Reformen vornehmen würden.

„Es geht nicht allein um die Sicherheit dieser Region, in der externe Kräfte um Einfluss ringen, nicht zuletzt Russland. Es geht um unsere eigene Sicherheit, die ohne einen stabilen europäischen Westbalkan nicht zu haben ist“, sagte Scholz zuletzt in einer Regierungserklärung. Deswegen hat er gerade einige der Länder besucht, zudem wird in Reihen der Ampel-Koalition immer wieder auf die vor dem russischen Krieg großen Probleme mit Korruption in der Ukraine verwiesen.

Der Zweck einer möglichen Reise werde darin bestehen, dem von dem russischen Krieg gebeutelten Land eine europäische Perspektive zu eröffnen oder diese in Gang zu setzen, hieß es zuletzt im Elysée vielsagend.