Das ukrainische Militär hat den Rückzug aus der zuletzt umkämpften Stadt Sjewjerodonezk im Osten des Landes bestätigt. „Nach dem Rückzug von Einheiten unserer Truppen hat sich der Feind in Sjewjerodonezk festgesetzt“, teilte der Generalstab am Samstagabend in Kiew mit. Dies sei auch in zwei Vororten der Fall sowie in Syrotyne, einem Dorf westlich von Metjolkine.

[Wenn Sie aktuelle Nachrichten aus Berlin, Deutschland und der Welt live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das russische Verteidigungsministerium in Moskau bestätigte diese Angaben. Prorussische Kämpfer der „Volksrepublik“ Luhansk hätten mit Unterstützung russischer Truppen die Stadt „vollständig befreit“, sagte Sprecher Igor Konaschenkow der Staatsagentur Tass zufolge.

Zuvor hatte der Bürgermeister von Sjewjerodonezk am Ostufer des Siwerskyj Donez ukrainischen Medien zufolge gesagt, dass russische Truppen die Stadt besetzt hätten. Der Generalstab machte aber keine Angaben dazu, ob alle Truppen die Stadt verlassen haben.

Mehr zum Thema Lange umkämpfte Stadt im Osten Ukrainische Truppen ziehen sich aus Sjewjerodonezk zurück

Nach russischen Angaben wurde mit der Einnahme der Stadt „der Versuch des Feindes vereitelt, das Industriegebiet des Unternehmens Severodonetsk „Azot“ in ein Zentrum des Widerstands zu verwandeln“. Das Industriegelände werde derzeit von Einheiten der Luhansker Separatisten kontrolliert, sagte Konaschenkow. (dpa)