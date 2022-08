Ex-Basketballer Rodman will sich in Russland für Freilassung Griners einsetzen

Der frühere US-Basketballstar Dennis Rodman will sich persönlich in Russland für die Freilassung der inhaftierten Basketballerin Brittney Griner einsetzen. "Ich habe die Erlaubnis, nach Russland zu reisen, um dem Mädchen zu helfen", sagte Rodman am Sonntag dem US-Sender NBC News. Er hoffe, in dieser Woche reisen zu können. Die 31-jährige Griner war Anfang August in Russland wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden.



Rodman äußerte sich laut NBC bei einer Veranstaltung für Sportbekleidung in Washington. Nähere Angaben zu seinen Reiseplänen machte er demnach nicht.



Ein ranghoher Vertreter der US-Regierung erklärte gegenüber AFP, es sei bekannt, dass Washington Russland ein beträchtliches Angebot gemacht habe. "Alles andere als Verhandlungen über die etablierten Kanäle könnte die Bemühungen um eine Freilassung erschweren und behindern".



Griner war im Februar bei ihrer Ankunft in Moskau festgenommen worden. In ihrem Gepäck waren Kartuschen für E-Zigaretten mit Cannabisöl gefunden worden. Trotz der Spannungen wegen des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine laufen seit Griners Festnahme zwischen Moskau und Washington Gespräche über einen möglichen Gefangenenaustausch.



Bild: AFP Photo/KCNA