Außenminister Sigmar Gabriel hat sich bei seinem russischen Kollegen Sergej Lawrow nachdrücklich für eine Umsetzung der Syrien-Resolution des UN-Sicherheitsrates eingesetzt. Alle Konfliktparteien müssten die Resolution befolgen und umgehend eine Feuerpause ermöglichen, machte Gabriel am Montag nach Angaben eines Außenamtssprechers in einem Telefonat mit Lawrow deutlich. Eine fünfstündige Feuerpause, die Russland ab Dienstag für das syrische Rebellengebiet Ost-Ghuta angekündigt hatte, „kann nicht mehr als ein erster Schritt sein, um Zugang zu den Belagerten zu schaffen, die Menschen in der Region mit dem Nötigsten zu versorgen und Leben zu retten“.

Am Dienstag will der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian in Moskau mit Lawrow über die Lage in Syrien sprechen.

Mehr zum Thema Krieg in Syrien Russisches Militär bereitet Feuerpause für Ost-Ghouta vor

Am Montag hatte Russland eine mehrstündige tägliche Feuerpause für Ost-Ghuta angekündigt, die ab diesem Dienstag jeweils von 08.00 bis 13.00 Uhr (MEZ - 9.00 bis 14.00 Ortszeit) gelten soll. Eine Resolution des UN-Sicherheitsrats vom Samstag, die eine 30-tägige Waffenruhe gefordert hatte, war weitgehend wirkungslos geblieben. Die heftigen Bombardierungen Ost-Ghutas gingen am Montag trotz der UN-Forderung nach einer Waffenruhe weiter. Ost-Ghuta erlebt seit mehr als einer Woche eine der schlimmsten Angriffswellen seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor fast sieben Jahren. (dpa)