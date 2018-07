Ein Teil der syrischen Weißhelme und ihrer Familien, die vor den heranrückenden Regierungstruppen im Süden Syriens in Sicherheit gebracht werden sollten, konnten aufgrund der Lage vor Ort nicht außer Landes gebracht werden. Die Menschen befänden sich noch in Syrien und es sei nicht sicher, ob eine neue Rettungsaktion gestartet werden könnte, erfuhr AFP aus kanadischen Regierungskreisen. In einer ungewöhnlichen Rettungsaktion waren am Sonntag 422 Mitglieder der syrischen Hilfsorganisation und ihre Angehörigen nach Israel geholt und dann nach Jordanien gebracht worden.

Nach Angaben des jordanischen Außenministeriums hatten Kanada, Deutschland und Großbritannien ursprünglich zugesagt, 827 Weißhelme und deren Angehörige aufzunehmen.

Die Weißhelme seien durch das Vorrücken der Truppen von Machthaber Baschar al-Assad im Süden Syriens bedroht, berichtete der israelische Armeerundfunk. Die Lage derjenigen, die es am Sonntag nicht über die Grenze schafften, sei "prekär", hieß es aus kanadischen Regierungskreisen.

Nach israelischen Angaben hatte unter anderem der kanadische Premierminister Justin Trudeau um die Evakuierungsaktion gebeten. Kanada ist nach eigenen Angaben bereit, bis zu 50 Weißhelmen und deren Familien, also etwa 250 Menschen insgesamt, aufzunehmen. Trudeaus Regierung hat seit November 2015 mehr als 40.000 syrische Flüchtlinge nach Kanada geholt.

Mehr zum Thema Krieg in Syrien Hunderte Weißhelme aus Syrien über Israel gerettet

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) bestätigte die geplante Aufnahme von Weißhelmen in Deutschland. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sagte, er habe entschieden, dass Deutschland acht Weißhelme und ihre Familien aufnehmen werde. (AFP)