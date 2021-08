Lage am Kabuler Flughafen bleibt extrem gefährlich Unter neuen Sicherheitswarnungen der USA haben die Taliban eigenen Angaben zufolge mehrere Tore am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul unter ihre Kontrolle gebracht. Die USA hätten „zwei, drei“ Zugänge zum Flughafen in der Nacht zu Samstag an Kräfte der Islamisten übergeben, sagte einer ihrer Vertreter der Deutschen Presse-Agentur. Berichte über eine solche Übergabe dementierte das US-Verteidigungsministerium zunächst allerdings vehement und ohne Zögern. Unterdessen wurden noch Tausende Menschen in letzten Zügen der US-Evakuierungsmission aus Kabul ausgeflogen.



Nach dem Angriff am Flughafen mit Dutzenden Toten - darunter 13 US-Soldaten - warnte die US-Botschaft dort erneut vor möglichen Anschlägen. US-Bürger sollten bestimmte Tore sofort verlassen oder aufgrund der Gefahrenlage weiterhin gar nicht erst zum Flughafen kommen. Schon vor dem Anschlag am Donnerstag, bei dem sich nach US-Angaben ein Selbstmordattentäter der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) an einem Tor in die Luft sprengte, hatten die USA eine entsprechende Warnung ausgegeben. Nach der schweren Explosion hatten auch mehrere Schützen das Feuer eröffnet.



Auf den schweren Terroranschlag reagierte das US-Militär mit einem Vergeltungsangriff. Der „unbemannte Luftschlag“ - meist sind damit Angriffe mit ferngesteuerten Drohnen gemeint - in der Provinz Nangarhar habe „einem Planer“ vom als Isis-K bekannten Ableger des IS gegolten, teilte das US-Zentralkommando mit. „Ersten Anzeichen zufolge haben wir das Ziel getötet“, sagte dessen Sprecher Bil Urban. Ob das Opfer direkt in den Anschlag verwickelt war, blieb unklar. US-Präsident Joe Biden hatte nach dem IS-Angriff Rache geschworen.



Nachdem die Bundeswehr und andere Verbündete ihre Evakuierungsmission abschlossen, gingen auch die militärischen Rettungsflüge der USA in die Endzüge. Dabei wurden innerhalb von 24 Stunden noch einmal rund 6800 Menschen aus Kabul ausgeflogen, wie das Weiße Haus am Samstag mitteilte. Seit Mitte August hätten die USA und ihre Partner insgesamt rund 112.000 Menschen ausgeflogen. Etwa 20.500 Evakuierte landeten bis Samstag auf der Air Base Ramstein in Rheinland-Pfalz.



Die Bundeswehr zog auch ihr Sanitätsflugzeug aus dem usbekischen Taschkent ab, das dort noch für eine mögliche Rettung Verletzter aus Kabul stationiert war. Das erfuhr die dpa aus der Bundeswehr. Auch eine Transportmaschine A400M brach mit Material an Bord zurück nach Deutschland auf. Die Bundeswehr hatte ihre Luftbrücke am Donnerstag beendet, Frankreich und Spanien am Freitag. Die britischen Truppen sollten am Wochenende folgen.



Das US-Militär will seine zuletzt gut 5000 Soldaten bis Dienstag vom Flughafen der afghanischen Hauptstadt abziehen. Damit wird der Einsatz zur Evakuierung westlicher Staatsbürger und früherer afghanischer Mitarbeiter ausländischer Truppen und Einrichtungen enden. Das Militär soll noch bis Dienstag Menschen in Sicherheit bringen, allerdings wird die Zahl der ausgeflogenen Personen wegen des gleichzeitigen Abzugs von Soldaten und Ausrüstung sinken. (dpa)