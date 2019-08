Der Hongkonger Politikwissenschaftler Brian Fong erklärt den Hongkonger und Taiwaner Widerstand mit seiner „Zentrum-Peripherie“-Theorie, die besagt: Wenn das Zentrum, in diesem Falle Peking, härter zugreift, entstehen an der Peripherie Unabhängigkeitsbestrebungen. In dem Maße, in dem Präsident Xi versucht, seine Idee des einen Chinas, ein China der Han-Chinesen, ihrer Kultur, Sprache und Geschichte, durchzusetzen, desto mehr erinnern sich die Menschen in Hongkong und Taiwan an ihre eigene Identität.

Zu den News aus Hongkong und Taiwan gehören die Enthüllungen über Konzentrationslager im Nordwesten des Landes, in der von muslimischen Uiguren bewohnten Provinz Xinjiang. Dort sollen bis zu einer Million Menschen einsitzen. Die chinesische Führung, die zuerst die Existenz der Lager bestritten hatte, gab die später zu und nannte sie „Umerziehungsstätten“. Der britische Sender BBC hat jüngst eine Dokumentation vorgelegt. Ähnlich wie in Tibet geht es Peking darum, die eigene Kultur der ansässigen Bevölkerung zugunsten einer Ideologie, die die Ethnie der Han-Chinesen bevorzugt, zurückzudrängen. Präsident Xi liegt hier in einem gefährlichen globalen Trend.

Dann kamen die Schlägertrupps

Angesichts dieser und anderer Entwicklungen evaluieren viele Länder ihre China-Strategie neu. US-Präsident Donald Trump, der mit China vor allem einen neuen Handelsdeal erreichen will, nannte die Proteste zunächst eine innere Angelegenheit Chinas, bevor er Xi vorschlug, sich mit den Demonstranten zu treffen. Das liegt schon eher auf einer Linie mit dem US-Kongress, der jüngst eine Petition verabschiedet hat, der die Demokratie-Demonstranten unterstützten soll. Dasselbe hat das Europäische Parlament getan.

Als Carrie Lam sich von dem Abschiebedekret distanzierte, sah es für einen kurzen Moment so aus, als ob in Hongkong ein Sieg errungen worden sei, und die bange Frage war: Wie würde Peking auf diesen kompletten Gesichtsverlust seiner Stadthalterin reagieren? Die lähmende Sorge wurde weggerissen von den enthemmten Schlägern in ihren weißen T-Shirts, die Jagd auf Demonstranten (die schwarze T-Shirts tragen) in der U-Bahn machten, sie verdroschen und auf Unbeteiligte einprügelten. Die Polizei schaute weg. Ein Youtube-Video, in dem sich ein Pro-China-Politiker mit den Schlägern abklatschte und sie lobte, ließ die Proteste wieder aufflammen. Nach dieser Eskalation kam es zu Auseinandersetzungen mit der Polizei auf den Straßen – und der von aller Welt bemerkten Besetzung des Flughafens.

Peking nimmt Stellung zu Hongkong - zum ersten Mal seit 22 Jahren

Zum ersten Mal seit der Übergabe vor 22 Jahren gab es danach in Peking eine Pressekonferenz mit dem Tagesordnungspunkt Hongkong. Die Medien des Festlandes hatten sich bis dahin über die Proteste ausgeschwiegen oder pekingtreu – Peking sieht in den Demonstranten Gewalttäter – berichtet. Inzwischen aber ist Hongkong im ganzen Land Thema. Und da von oft auch privatem Interesse, denn gerade Geschäftsreisende wechseln täglich die Seiten, und eine Million Chinesen sind seit 1997 nach Hongkong umgezogen.

Ein Szenario, wie Peking reagieren könnte, könnte so aussehen: Die so genannte Volksbefreiungsarmee, die eine Kaserne auf Hongkong unterhält, könnte herangezogen werden, um für Peking in der Stadt die Ordnung wiederherzustellen. Müsste dazu Kriegsrecht verhängt und die Verfassung suspendiert werden? In einem solchen Falle hätte Peking über Umwege das erreicht, was das Abschiebedekret, in viel diskreterer Weise, hätte erreichen sollen.

Regenschirm-Proteste reloaded: Am Samstag wurde im strömenden Regen demonstriert. Eier gingen auch zu Bruch. Foto: REUTERS

Noch ist nichts dergleichen geschehen und auch nicht abzusehen. Doch es gibt eben auch die Berichte und Bilder, die inzwischen belegen, das chinesische Truppen in der Nähe zusammengezogen wurden. Und Drohungen werden von Peking angesichts der anhaltenden Proteste, die am Samstag auch im strömenden Regen - also inklusive der von 2014 bekannten Regenschirmbilder - stattfanden, unverhohlen geäußert.

Nicht wenige erinnern sich darum an Tiananmen, das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking, im Juni 1989, als die Panzer die Revolte niederschlugen. In Festland-China darf darüber nicht gesprochen werden, das Internet ist entsprechend zensiert. Die Volksrepublik dürfte an einer Wiederholung solcher Bilder kein Interesse haben.

Greater China - wäre das ein Weg?

Auf der anderen Seite hat Präsident Xi häufig genug betont, dass es unter ihm keine Abspaltung von China geben werde. Was wäre die Lösung? Ein Mittelweg?

Peking würde eine Menge Vertrauen wiederaufbauen müssen, um die Menschen in Hongkong und Taiwan für Varianten eines „Ein Land, zwei Systeme“ gewinnen zu können. Vielleicht könnte die Idee eines „Greater China“ wiederbelebt werden. Dies war eine Idee, die Länder und Regionen, die maßgeblich von der chinesischen Kultur beeinflusst wurden, in eine Art ökonomisch-kulturellen Verband zu integrieren. Unter der aktuellen Führung in Peking ist das derzeit nicht denkbar, aber in einer besseren Zukunft womöglich schon.

Für den demokratischen Teil der Welt sollten Hongkong und Taiwan Ermutigung und Mahnung sein. Dort gehen die Menschen für ihre Freiheit und für die Demokratie – auf die hier manchmal anscheinend nicht mehr viel gegeben wird – auf die Straße. Und sind bereit, Opfer zu bringen.