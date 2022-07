Bleibt Draghi oder geht er? Und was, wenn er geht? Diese Fragen treiben seit einer knappen Woche die Italiener um, und am heutigen Mittwoch soll es darauf eine Antwort geben, jedenfalls den Anfang davon. Dann stellt Mario Draghi, der frühere Chef der Europäischen Zentralbank und seit Februar 2021 Ministerpräsident Italiens, zum zweiten Mal binnen kurzem die Vertrauensfrage, um festzustellen, ob er seine Koalition aus mittlerweile zehn Parteien noch hinter sich hat.

Am Morgen noch hatte etwa der Corriere della sera bemerkt, Draghi sei inzwischen „weniger unbeweglich“ als noch vor Tagen. In den ersten Sätzen seiner Rede, die am Mittwoch nach 9.30 vor dem Senat begann, der zweiten Parlamentskammer, klang das allerdings anders: „Mein Rücktritt war eine schmerzliche, aber zwingende Entscheidung“, sagte der Premier. Er habe keine Legitimation durch eine Wahl, er brauche daher das Vertrauen des Parlaments.

Das muss nicht das letzte Wort sein. Morgen wird Draghi noch in der Abgeordnetenkammer erwartet. Und ließ zum Schluss seiner Rede bereits durchblicken, dass er bleiben könne: „Ich bin in diesem Saal überhaupt nur, weil die Italiener es gefordert haben“ - eine Anspielung auf die Bleibeappelle von Bürgermeister:innen und die Unterschriftenlisten pro Draghi der letzten Tage. "Sind Sie bereit, den Vertrag zu erneuern, den wir geschlossen haben?" fragte der Premier die Senatorinnen und Senatoren zum Schluss seiner Rede. „Die Antwort müssen Sie nicht mir geben, sondern den Italienern.“

Die Krise um Italiens 67. Regierung der Nachkriegszeit schwelt, seit die einst größte, inzwischen aber gespaltene Partei im Bündnis – die Fünf-Sterne-Bewegung (M5S) – sich weigerte, ein Hilfsprogramm für Italiens Krisenopfer zu befürworten. Aber schon über diesen Auslöser gehen die Auffassungen auseinander. M5S-Parteichef Giuseppe Conte, der auch Draghis Vorgänger im Amt des Premiers war, und seine Getreuen werfen Draghi vor, dass er einige Themen ohne Absprache in die Vorlage geschmuggelt habe, darunter Umweltvorhaben, die für die Sterne schwerlich verdaubar waren.

Die Fünf Sterne wollen ernst genommen werden

Unter anderem mit Umweltpolitik und ihrem Protest gegen umweltschädliche Großprojekte hatten sie bei der Parlamentswahl vor gut vier Jahren einen großen Erfolg eingefahren. Zudem, finden die M5S, habe Draghi die Abstimmung über die Vorlage autoritär mit der Vertrauensfrage verbunden, was das M5S gezwungen habe, auch die Vertrauensfrage negativ zu beantworten – obwohl man Draghi weiter an der Regierung will.

Ein anderer Garant für gute Beziehungen Roms nach Brüssel und für ein ordentliches Ende dieser turbulenten Legislaturperiode ist nämlich nicht in Sicht. Vorgezogene Neuwahlen aber fürchten – fast – alle Parteien. Regulär wird erst im nächsten Frühjahr wieder gewählt.

Ob es bis dahin reicht, ist mehr als fraglich. Draghi, der im September 75 Jahre alt wird, scheint genug zu haben vom Regieren in Rom, das deutlich komplizierter sein dürfte als die Führung einer Zentralbank – vor dem Job in Frankfurt stand der Römer an der Spitze der Bank seines Landes, der „Banca d’Italia“.

Marco Travaglio, Italiens schärfster Kommentator, spottete bereits: Wer weder Erfahrung mit noch Lust aufs Vermitteln habe, dürfe sich eben nicht zum Premier einer so komplizierten Koalition berufen lassen. In Draghis Bündnis ist bis auf Giorgia Melonis äußerst rechte „Fratelli d’Italia“ alles versammelt, was es 2018 ins Parlament schaffte.

Unlust auf diesen Job, aber vielleicht auf einen andern: Schon als im Januar die Neuwahl des Staatspräsidenten anstand, ließ Draghi Ambitionen erkennen, seine glänzende Laufbahn mit dem Posten des Staatsoberhaupts zu krönen. Auch weil die Parteien Angst hatten, ihn als Premier zu verlieren, wurde der 80-jährige Sergio Mattarella wiedergewählt, der es eigentlich bei einer Amtszeit belassen wollte.

Der pflichtbewusste Mattarella war es nun auch, der Draghi – er habe „den Kanal voll“, hatte er erklärt – zwang, doch noch nicht hinzuwerfen und sich an diesem Mittwoch dem Parlament zu stellen. Italiens Staatspräsidenten haben, wenn die Regierung zerbricht, erhebliche Einflussmöglichkeiten.

„Nur Draghis Sturz ist schlimmer als Draghi“

Womöglich aber ist die Frage „Draghi ja oder nein“ nicht mehr die entscheidende. Die Regierung, die er vor sich hätte, ist nach der Vertrauensabstimmung letzte Woche zerrissener denn je. Die Fünf Sterne, nach dem Auszug ihres Mitgründers, Außenminister Luigi Di Maio, um ein Viertel der Abgeordneten kleiner, dürften weiter schrumpfen. Viele wollen die harte Linie von Parteichef Conte nicht mehr mitgehen, angefangen beim Fraktionschef in der Kammer, Davide Crippa: „Wenn Draghi uns entgegenkommt, ist es nicht zu rechtfertigen, ihm das Vertrauen zu entziehen.“ Auf der Rechten schließen aber „Forza Italia“ des greisen Silvio Berlusconi und die Lega von Matteo Salvini inzwischen aus, weiter mit den Sternen zu regieren.

Aus der Quasi-Allparteien-Regierung der „nationalen Einheit“, ist ein vollends versprengter Haufen geworden, geeint nur durch die Angst vor baldigen Wahlen. Salvini, einst umfragestarker Lautsprecher und Innenminister im ersten Kabinett Conte, ist ebenfalls gerupft und muss fürchten, dass seine Klientel zur noch radikaleren Giorgia Meloni überläuft, der Parteichefin von „Fratellli d’Italia“. Die „Brüder“ sind die einzige Oppositionsfraktion. Meloni könnte nach der Wahl Italiens erste Regierungschefin werden.

Genau deswegen ist, so der stets regierungskritische Philosoph Paolo Flores d’Arcais am Dienstag, aktuell nur etwas „schlimmer als die Regierung Draghi: der Sturz der Regierung Draghi“. Er würde zu Wahlen zwingen „unter einem unanständigen Wahlgesetz, das widernatürliche Koalitionen erzwingt“ wie die aktuelle und das Land einer vereinten Rechten schenken, die die antifaschistische Nachkriegsverfassung Italiens hasse.