Dobrindt fürchtet militärische Missverständnisse

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat an die EU appelliert, sich deeskalierend in den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine einzuschalten. Es bestehe die große Gefahr, „dass neben der bewussten Provokation auf der anderen Seite militärische Missverständnisse entstehen können“, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Diese müssten unter allen Umständen vermieden werden. „Dazu braucht man immer auch einen Kommunikationskanal, der offen gehalten werden muss.“



Dobrindt rief die EU auf, sich für einen Gesprächskanal zu engagieren und hilfreich dabei zu sein, unabsichtliche Eskalationen zu vermeiden. Die zwischen der Ukraine und Russland bestehenden Differenzen müssten offen formuliert werden. Es müsse versucht werden, „das sich sehr rudimentär entwickelnde Minsker Prozessformat wieder zu aktivieren“, um eine Deeskalation zu erreichen, um zu verhindern, dass man sich „ein Stück näher an eine sehr bedrohliche Pulverfasssituation“ bewege.



Dobrindt hatte am Vormittag mit dem Kiewer Oberbürgermeister Vitali Klitschko telefoniert. Dieser schätze die Eskalation als sehr gravierend ein, sagte der Landesgruppenchef. Auch wenn in Kiew das normale Leben weitergehe, seien die Menschen doch sehr nervös, habe Klitschko berichtet. (dpa)