Krisen in Somalia „Wir bitten nicht um Almosen, sondern um Gerechtigkeit“

Herr Abdishakur, nach jahrzehntelanger Dürre herrscht in Somalia eine noch nie dagewesenen Hungersnot. Wie sieht die Situation im Land aus?

In den letzten 40 Jahren hat es in Somalia viermal hintereinander geregnet. Das ist schwer für die, die von Landwirtschaft und Viehzucht leben. Die Dürre hat diese Gemeinden entwurzelt, fast eine Millionen Menschen wurden wegen der Dürre aus den ländlichen Gebieten in die großen Städte vertrieben.

Insgesamt sind 7,8 Millionen Menschen von der Dürre betroffen, eine halbe Millionen Kinder leiden an akuter Unterernährung. Und zusätzlich ist der Lebensmittelimport eingeschränkt.

Woher importieren Sie Lebensmittel?

Getreide oder Mehl kommen aus Ägypten und der Türkei – aber hauptsächlich aus der Ukraine. Der Krieg erschwert den Import und das verschlimmert auch die Hungersnot. Die Lebensmittel - und der Energiepreise sind gestiegen. Teilweise um das Achtfache. Das befeuert die ohnehin brennende Situation.

Zur Person Abdirahman Abdishakur © Foto: Tsp/Anja Wehler-Schöck Abdirahman Abdishakur wurde 1968 in Buuloburte im Süden Somalias geboren. Bevor er in die somalische Politik einstieg, lebte er im Vereinigten Königreich. Er war Chefunterhändlerals Chefunterhändler der Allianz für die Wiederbefreiung Somalias zur Bildung einer Übergangsregierung für Somalia. Abdishakur wurde 2009 Minister für Planung und internationale Zusammenarbeit der Übergangsregierung, 2012 Berater des somalischen Präsidenten. Zwei Jahre später arbeitete er für die UN-Hilfsmission in Somalia. 2016 gründete Abdishakur mit Gleichgesinnten die Mitte-Links-Partei Wadajir und kandidierte 2017 und 2022 um die Präsidentschaft. Seit Mai 2022 ist er der Sonderbeauftragte des für humanitäre Hilfe und Dürrebekämpfung.

Die Hilfen von Industrienationen wirken wie ein Tropfen Wasser im Sand. Wie müsste ein nachhaltige Reaktion aussehen, um die Krise zu mildern?

Es gibt eine Hauptursache für die Dürre, und die darauf aufbauenden Krisen – der Klimawandel. Ja, auch Konflikte verschlimmern die Situation den Menschen, aber das Hauptproblem ist der Klimawandel, das extreme Wetter.

Inwiefern?

Heißes Wetter und eine Mangel an Regen führt zu Überschwemmungen. Somalia löst nicht den Klimawandel aus, aber sind mit den schweren Folgen konfrontiert. Deshalb bitten wir nicht um Almosen, sondern um Gerechtigkeit: Ihr Industrienationen seid die Verursacher des Klimawandels, ihr müsst uns entschädigen, damit wir uns an die extremen Wetterbedingungen anpassen können.

Was braucht es dafür?

Wir brauchen Gelder. Also Klimafinanzierung, um uns an extremes Wetter anpassen zu können und die Folgen abzumildern. So könnten wir eine erneute Dürre verhindern. Gemeinden können sich an die Situationen besser anpassen, indem sie neue Technologien in der Landwirtschaft nutzen.

500.000 Kinder leiden in Somalia an akuter Unterernährung.

Neue Technologien in der Landwirtschaft ist eine konkrete Maßnahme, um die Folgen des Klimawandels abzumildern. Welche weiteren konkreten Hilfen muss die internationale Gemeinschaft noch bereitstellen für Somalia?

Wir brauchen Klimafinanzierung. Klimaanpassung dauert Jahre, währenddessen sterben Menschen am Klimawandel.

Multi- oder bilaterale Abkommen können da helfen. Zum Beispiel kann die deutsche Regierung die Auswirkungen des Klimawandels angehen, wenn sie zusätzliche Entwicklungsgelder für Gemeinden bereitstellt, um sie widerstandsfähiger zu machen.

Der Aspekt der Finanzierung ist klar. Was sind denn die besonderen Bedürfnisse vor Ort, um die Somalier zu rüsten?

In erneuerbare Energien kann investiert werden. Die meisten leben von Landwirtschaft, Viehzucht und Fischerei, wenn es also um Widerstandsfähigkeit geht, dass muss in Technologie in diesen Sektoren investiert werden. Das ist es, was wir brauchen. Es ist eine Schande, dass heute noch Menschen an Hunger sterben.

Hunderttausende Menschen in Ostafrika sind wegen des Wassermangels bereits geflohen. © AFP

Eine der Herausforderungen humanitärer Hilfe bestand in der Vergangenheit darin, dass Gebiete von Al-Shabaab Milizen kontrolliert wurden. Sie verweigerten den Zugang in diese Gebiete.

Al-Shabaab nutzt die Not der Menschen aus. Sie sind von der Dürre betroffen und müssen beispielsweise Steuern an al-Shabaab zahlen. Familien werden gezwungen ihre Söhne an der Seite von al-Shabaab zu kämpfen.

Jetzt lehnen sich die Gemeinden auf gegen die militante Gruppe und dulden die Unterjochung nicht mehr. Deshalb sind sie aufgestanden und haben die Waffen gegen sie erhoben. Die somalische Regierung ist entschlossen diesen Kampf gegen Al Shabaab zu führen und konnte Gebiete befreien, die von den Milizen kontrolliert wurden . Aber hier ist humanitäre Hilfe in erster Linie eine Finanzierungsfrage, weniger eine Zugangsfrage.

Warum sind terroristische Gruppen in Somalia so stark?

Früher waren sie stark, heute sind sie es nicht mehr. Sie haben lange Zeit das Machtvakuum in Somalia aufgebaut. Die al-Shabaab hat über ein Jahrzehnt große Teile des Landes beherrscht. Aber die Somalier lehnen sich auf. Sie tolerieren die harte und brutale Ausübung des islamischen Rechts nicht mehr.

Das ist eine nie dagewesene Chance für so viele Menschen und die Regierung, den Kampf gegen al-Shabaab zu führen. In diesem kritischen Momentum brauchen wir die Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Somalia kann al-Shabaab besiegen. Was wir brauchen, ist Fürsprache, Unterstützung und Hilfe.

Die USA haben gezielt die Führung von al-Shabaab getötet. Ist das die benötigte Hilfe?

Nein, nicht ganz. Die Führung auszuschalten ist ein guter Schritt, aber das löst das Problem nicht an der Wurzel. Ein ganzes Buffet an Problemen hat zum Erstarken von al Shabaab in Teilen Somalias geführt: Mangel an Justiz, Instabilität, fehlende Regierungsführung. Al-Shabaab hat das Vakuum gefüllt und eine Alternative geboten.

Die Regierung muss die zurückeroberten Gebiete nicht nur halten, sondern stabilisieren, führen und spürbar Gerechtigkeit und Frieden schaffen. Dafür braucht es Investitionen der internationalen Gemeinschaft – da reicht nicht die Absetzung der Führer. Es geht nicht um die Tötung von Einzelpersonen, sondern um die Bekämpfung einer ganzen Ideologie.

Joe Biden hat Trumps Entscheidung, die Truppen aus Somalia abzuziehen, rückgängig gemacht und sie zurückgeschickt. Welche Rolle spielen die USA vor Ort?

Die USA haben viele nationale Streitkräfte ausgebildet. Sie haben die Reformierung unserer nationalen Sicherheitskräfte unterstützt und trainiert. Auch aus finanzieller und technischer Sicht. Gegen al-Shabaab direkt haben begrenzt beigetragen.

Wer ist die Al-Shabaab? Die Al-Shabaab Miliz ist in Somalia aktiv. Am Horn von Afrika wollen sie einen islamischen Staat errichten. Sie entstanden im Jahr 1991, als nach dem Sturz des Diktators Mohammed Siad Barre alle politischen Strukturen zerbrachen. Über 20 Jahre gab es danach keine funktionierende Zentralregierung mehr in Somalia – es herrschte Bürgerkrieg. 2014 wurde der damalige Führer von Al-Shabaab bei einem US-Luftangriff südlich der Hauptstadt Mogadischu getötet. Durch eine Militäroffensive konnten die Extremisten aus vielen Städten vertrieben werden. Da aber der Druck nachließ, konnten sich die Al-Shabaab Kämpfer in ländlichen Regionen neu formieren. Die somalische Regierung verbot die Verwendung des Namens "Al-Shabaab", sie sollten nur noch als In einer Erklärung verbot das somalische Ministerium für religiöse Angelegenheiten auch Gelehrten, mit der bewaffneten Terrorgruppe in Verbindung zu treten, die vielmehr als "Khawarij" bezeichnet werden. Ein Mitglied der Al-Shabaab kontrolliert Anwohner nahe Mogadischu. Tausende Zvilisten sind durch die Anschläge der Islamisten verstorben (Symbolbild, 27. Oktober 2011). © REUTERS / Foto: Reuters/ Ismail Taxta Das Verbot folgte auf die Ankündigung des „totalen Krieg“ gegen die Islamisten. Seit 2007 bekämpft die Terrorgruppe die somalische Regierung und die internationalen Streitkräfte, Tausende sind bereits gestorben. Die UN warnten vor der zunehmenden Instabilität Somaliasdurch die Angriffe der Al-Shabaab Milizen. Bei den Terroranschlägen 2018 und 2019 wurden in Somalia Tausende Zivilisten getötet und verletzt.

Und welche Rolle spielten andere Regierungen, insbesondere Russland und China?

Russland spielt keine Rolle. China hat eine Botschaft in Somalia, aber ist nicht groß involviert. Die meisten westlichen Länder, angeführt von den Vereinigten Staaten, unterstützen das Militär. Die Sicherheitsreform hilft uns, Großbritannien ist zum Beispiel ein „Champion“, was solche Hilfe für Somalia angeht.

Die EU hat eine Schlüsselrolle, deshalb brauchen wir Deutschland, um die EU bei der Unterstützung Somalias zu führen. Beim Aufbau der somalischen Regierung, den Kampf gegen al-Shabaab, den Kampf gegen Dürre. Somalia braucht eine führende Nation, um unsere Anstrengung zu unterstützen.

Aber China ist in Afrika und insbesondere in der Hornregion mit Investitionen aktiv.

In Somalia gibt es im Moment kein großes Engagement.

Anhaltende Dürre, Hunger und Konflikte führen dazu, dass viele Menschen das Land verlassen.

Es ist eine gute Idee, wenn wir Dürre und Konflikte innerhalb des Landes lösen. Sonst wird eine neue Flüchtlingswelle vor den Türen Europa stehen. Deswegen bitten wir: „Helfen Sie uns, ein Land zu schaffen, in dem die Menschen Chancen haben.“

Somalia hat Ressourcen: Mineralien, Öl, Fischerei, Landwirtschaft oder Viehzucht. Wir wollen die Herausforderungen überwinden und die Chancen unseres Landes nutzen, damit weniger das Land verlassen. Das betrifft Somalias, die regionale und internationale Sicherheit.

Gibt es etwas, das Sie hoffnungsvoll stimmt?

Was mich hoffnungsvoll stimmt, ist das Potenzial der Nation. Wir haben 30 Jahre der Not hinter uns, aber es scheint jetzt Einigkeit zu geben und ein günstiges Umfeld für Dialog. Es ist eine harte und herausfordernde Zeit, die wir jetzt vor uns haben. Aber nach Dunkelheit kommt Hoffnung.

