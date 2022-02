Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) plädiert dafür, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht bundesweit auszusetzen. Er forderte den Bund auf klarzustellen, wie mit impfunwilligen Pflegekräften verfahren werden soll. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) indes sieht die Bundesländer in der Verantwortung, die Einhaltung des ab Mitte März geltenden Gesetzes zu kontrollieren.

In den ARD-„Tagesthemen“ warnte Hans am Dienstagabend vor großen Unterschieden bei der Umsetzung in den einzelnen Bundesländern, die teils großzügige Übergangsfristen planten. Das könne zu einem „unverantwortlichen Verschiebebahnhof“ ungeimpfter Pflegekräfte führen, die dann möglicherweise in anderen Ländern arbeiten würden. „Damit ist den zu schützenden Personen nicht geholfen“, sagte der CDU-Politiker.

Hans sieht die Bundesregierung in der Pflicht, Klarheit zu schaffen. Sie habe nicht abschließend geklärt, wie mit Menschen in den Einrichtungen umgegangen werden soll, die sich trotz Pflicht nicht impfen lassen. Bis zu einer Nachbesserung solle der Vollzug der einrichtungsbezogenen Impfpflicht bundesweit einheitlich ausgesetzt werden.

Die ab Mitte März für das Personal unter anderem in Krankenhäusern, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen geltende Impfpflicht steht seit Wochen in der Kritik. Die Pflegebranche befürchtet eine Verschärfung des Personalmangels durch Abwanderung. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte am Montag angekündigt, die Regeln in seinem Bundesland vorerst nicht durchzusetzen.

Der saarländische Ministerpräsident Hans wies zudem darauf hin, dass seit der Verabschiedung des Gesetzes klar geworden sei, dass selbst eine dreifache Impfung nicht wirksam vor einer Übertragung des Virus in der Omikronvariante schütze. Das mache eine Impfpflicht „höchst anfällig“ dafür, Klagen nicht standzuhalten.

Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte im „heute journal“ des ZDF, das Gesetz sei nur so gut, wie seine Einhaltung kontrolliert wird. „Und wenn ein Bundesland signalisiert: 'Wir kontrollieren das nicht', dann werden natürlich die Einrichtungen gar nicht erst melden, wer nicht geimpft ist“, sagte er am Dienstagabend. Allerdings könne der Bund das Land Bayern kaum zwingen, sich an die Absprachen zu halten.

„Ich hoffe, wir können hier mit der ganz normalen Vernunft auch arbeiten“, sagte Lauterbach. Das beschlossene Gesetz könne nicht so einfach zurückgedreht werden, aber es sei eben möglich, es nicht umzusetzen.

Bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gehe es darum, besonders gefährdete Menschen vor Infektionen und Tod zu schützen. „Hier geht es nicht um eine Kleinigkeit“, betonte Lauterbach. Zudem wies er darauf hin, dass die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch einen anderen ansteckt, „sehr viel geringer“ sei, wenn er geimpft ist. Die Position „Eine Impfung bringt nichts“ sei wissenschaftlich nicht haltbar.

Ärztepräsident Klaus Reinhardt indes hält es für falsch, Impfunwilligen sofort mit Kündigung zu drohen. Es müsse erst einmal darum gehen, ungeimpfte Menschen im Gesundheitsweisen in einer Übergangsphase dazu zu bewegen, sich doch noch freiwillig impfen zu lassen, sagte er der „Passauer Neuen Presse“ und riet der Politik: „Man muss sich jetzt die Zeit nehmen, um zu erörtern, welche Konsequenzen ein unvollständiger Impfstatus für den einzelnen Beschäftigten haben soll und wie man Impfunwillige überzeugen kann.“ (epd, dpa)