Kritik von SPD und Grünen, Lob von FDP CDU-Spitze berät über Gegenkonzept zum Bürgergeld

Die CDU-Spitze berät an diesem Montag über den von ihr geplanten radikalen Umbau des Bürgergelds für den Fall einer Regierungsübernahme nach der nächsten Bundestagswahl.

Zuvor hatten SPD und Grüne die Forderungen nach umfassenden Änderungen am Bürgergeld zurückgewiesen und die Erwägungen als „Populismus auf Kosten der Betroffenen“ kritisiert.

Wie aus einer Beschlussvorlage für die Sitzung des CDU-Bundesvorstands hervorgeht, will die Partei das Unterstützungssystem des Bürgergelds in „Neue Grundsicherung“ umbenennen und in der jetzigen Form abschaffen.

Der Name ‚Bürgergeld‘ führt in die Irre und ist Ausdruck des politischen Konzepts eines bedingungslosen Grundeinkommens. Beschlussvorlage CDU-Bundesvorstand

Die CDU will Sanktionen unter anderem schneller, einfacher und unbürokratischer durchsetzen. „Lehnt ein arbeitsfähiger Grundsicherungsempfänger ohne sachlichen Grund eine ihm zumutbare Arbeit ab (‚Totalverweigerer‘), soll zukünftig davon ausgegangen werden, dass er nicht bedürftig ist“, heißt es in dem Entwurf.

Nach der Sitzung wollen CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der Vorsitzende des Arbeitnehmerflügels CDA der Partei, Karl-Josef Laumann, die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT), Gitta Connemann, sowie der ehemalige Präsident des Bundessozialgerichts, Rainer Schlegel, über die Ergebnisse der Beratungen berichten.

Laumann verteidigte die Pläne gegen Kritik. „Ich glaube, dass auch SPD und Grüne einsehen müssen, dass das jetzige Bürgergeld vom Namen her falsch ist, falsche Anreize setzt“, sagte der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister am Montag beim Eintreffen zu Beratungen der CDU-Spitze in Berlin.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Das Bürgergeld hatte nach einer Reform der Ampel-Koalition Anfang 2023 das System von Hartz IV (Arbeitslosengeld II) abgelöst. Es soll Menschen den Lebensunterhalt sichern, die arbeiten können, deren Einkommen aber nicht zum Leben reicht. Betroffenen soll mit Beratung, Aus- und Weiterbildung geholfen werden, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Grüne und SPD sprechen von „Angriffen auf den Sozialstaat“

Bei SPD und Grünen stoßen die Überlegungen der CDU über eine grundlegende Änderung des Bürgergelds auf heftigen Widerstand.

Grünen-Parteichefin Ricarda Lang sagte der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ (Montagsausgabe): „Die Union betreibt Panikmache auf dem Rücken der Verletzlichsten.“

Die Ampel-Koalition sei dem Auftrag des Bundesverfassungsgerichts nachgekommen, „das Bürgergeld existenzsichernd zu gestalten“. Dies sei auch mit den Stimmen der Union geschehen. Zudem zeigten Studien, dass sich Arbeiten weiterhin lohne. Lang warf der Union „Frontalangriffe auf den Sozialstaat“ vor.

SPD-Parteichef Lars Klingbeil sagte am Samstag: „Die Höhe des Bürgergeldes ist durch einen Verfassungsgerichtsbeschluss festgelegt. Das ist jetzt umgesetzt worden, übrigens mit Zustimmung der Union.“ Man müssen andere Debatten führen als Angriffe auf den Sozialstaat.

Klingbeil warf CDU und CSU vor, wirtschaftliche Stabilität und soziale Absicherung gegeneinander auszuspielen. Die Antworten der Union für einen starken Wirtschaftsstandort seien etwa auch niedrigere Renten und ein höheres Renteneintrittsalter.

FDP begrüßt CDU-Konzept

Der SPD-Bundesvorstand hatte am Samstag bei einer Klausur in Berlin ein Papier mit dem Titel „Eine starke Wirtschaft für alle“ beschlossen. Darin wirft die SPD der Union vor, die wirtschaftlichen Herausforderungen für ein Comeback ihrer Politik der 90er Jahre nutzen zu wollen, etwa mit niedrigeren Unternehmenssteuern und weniger Sozialleistungen.

Grünen-Fraktionschefin Britta Haßelmann teilte am Wochenende mit: „Aus den Reihen der CDU kommen seit Jahren pauschal abwertende Äußerungen über Menschen, die früher Sozialhilfe, Grundsicherung oder heute Bürgergeld beziehen.“ Haßelmann sprach von „Populismus auf Kosten der Betroffenen“.

Anders als die Koalitionspartner SPD und Grüne begrüßt die FDP den CDU-Vorstoß für eine radikale Reform des Bürgergelds. In ihrem Konzept hätten sich die Christdemokraten allerdings an politischen Vorstellungen der FDP bedient, sagte FDP-Vizefraktionschef Christoph Meyer am Montag der Nachrichtenagentur AFP in Berlin.

„Es ist schön zu sehen, dass die CDU der FDP jetzt programmatisch folgt“, betonte Meyer. CDU-Chef Friedrich Merz treibe damit „die Abwicklung der sozialdemokratisierten Merkel-CDU scheinbar weiter voran“. (dpa, AFP)