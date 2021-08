Berlins Amtsärzte ändern ihre Strategie im Umgang mit dem Coronavirus in Schulen und Kitas. Künftig sollen nur noch infizierte Beschäftigte und Schüler in Quarantäne geschickt werden sowie deren Haushaltsangehörige. Bisher galt die Quarantäne auch für die Lern- und Kitagruppen. Diesen überraschenden Kurswechsel fassten die zwölf Amtsärzte am Freitag in eine gemeinsame Stellungnahme, die dem Tagesspiegel vorliegt. Die Senatsverwaltung für Bildung und Jugend will die Vorgabe umsetzen. Wie zeitnah das erfolge, hänge aber vom jeweiligen Gesundheitsamt ab, sagte ein Sprecher auf Anfrage.

Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) würdigte, man habe nunmehr „eine einheitliche Vorgabe, auf die sich Eltern und Schulen einstellen können“. Landeselternsprecher Norman Heise meinte, der Beschluss komme „zu früh“. Die Meinungen der Eltern seien geteilt.

In der Begründung der Amtsärzte heißt es, dass die Nachverfolgung von Kontaktpersonen „das Handeln der Gesundheitsämter“ nicht mehr bestimmen dürfe. Es gehe jetzt um „das Leben mit dem Virus“, da ansonsten „die Kollateralschäden den Nutzen deutlich übersteigen würden“, schreiben die Ärzte mit Hinweis auf die verbreiteten psychischen Probleme, die sich aus der langen Phase des Homeschoolings ergeben hätten. Die Einschränkung der sozialen Kontakte schädige die kindliche Gesundheit, und zwar „mehr, als weiter tolerierbar ist“. Man müsse erkennen, dass in der jetzigen Situation „eine komplette Vermeidung von Covid-19 in diesen Altersgruppen unrealistisch ist“.

Die vorherrschende Virusvariante vom Deltatyp sei „so ansteckend, dass mit einer sicheren Ansteckung der ungeimpften Kinder zwingend zu rechnen ist“. Unter Berücksichtigung der „im Regelfall ausbleibenden oder allenfalls milden Symptomatik“ bei Kindern und der für die Bevölkerung nicht als bedeutsam einzuschätzenden Infektiosität der Kinder, die ebenfalls vielfältig belegt sei, würden die Berliner Gesundheitsämter zukünftig nur noch Kinder, die einen positiven Covid-19-Nachweis haben, in Isolation schicken. Die Begründung der Amtsärzte für den Richtungswechsel wurde von elf der zwölf Bezirksvertreter mitgetragen.

Großflächig testen

Die Amtsärzte weichen mit ihrer Vorgabe von der Empfehlung des Charité-Virologen Christian Drosten ab, der zuletzt eine fünftägige Quarantäne angeraten hatte. Bisher sind es 14 Tage.

Nicht folgen will die Bildungsverwaltung den Amtsärzten hinsichtlich ihrer Ausführungen zum Testen. Am dreimaligen Testen pro Woche an den Schulen wolle man festhalten, sagte ein Sprecher. Es gebe zudem Gespräche im Senat über ein großflächiges Testen in den Kitas. Hingegen raten die Amtsärzte vom massenhaften Testen ab. Bei hohen Fallzahlen in der Bevölkerung führten die Testungen in Schulen „zwangsläufig zur Identifizierung von Fällen bei Kindern und Jugendlichen“. Diese in der Regel gesunden Personen würden dann für 14 Tage „in Isolation gesetzt“. Aufwand und Schaden für die Betroffenen und der Nutzen – nämlich die Verhinderung der Ausbreitung des Virus – stünden in keinem Verhältnis. Es gebe eher „Nachteile für die Inzidenzen im Herbst, in den diese dann verschoben werden“.

Am Freitag wurden auch die neuen Infektionszahlen für die Schulen bekannt gegeben. Demnach sind aktuell rund 920 Schüler infiziert sowie 40 Beschäftigte. In Quarantäne sind 87 Lerngruppen.