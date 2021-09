CDU-Chef Armin Laschet soll laut mehreren Medienberichten seinen Kurs in der Frage nach dem ersten Zugriffsrecht bei einer Regierungsbildung geändert haben. Nach Informationen der Zeitung „Die Welt“ soll er in der CDU-Präsidiumssitzung dem Eindruck widersprochen haben, er habe in Wahlnacht einen „klaren Regierungsanspruch“ für Union formuliert.

Auch die „Bild“-Zeitung berichtet darüber. In den Medien würde geschrieben, dass die Union einen Regierungsanspruch formuliert habe, sagte Laschet demnach. Das sei aber nicht der Fall. Er habe lediglich auf die Ergebnisse und ein neues Parteiensystem verwiesen. CDU/CSU formulierten daraus aber keine Ansprüche.

Aber: Laschet will offenbar Trotzdem an einer Jamaika-Koalition werkeln. „Wir halten uns bereit für die Zeit, die jetzt vor uns liegt“, soll Laschet nach Informationen des „Spiegel“ und der „Bild“ in der gerade stattfindenden CDU-Präsidiumssitzung gesagt haben. Der CDU-Chef habe „gestern lange mit Lindner geredet bis tief in die Nacht. Heute rede ich mit Baerbock.“

Zudem deutet sich bereits jetzt ein Machtkonflikt zwischen Laschet und Unions-Fraktionschef Ralf Brinkhaus (CDU) an: Die Unionsfraktion verschiebt nach Angaben des Außenpolitikers Norbert Röttgen (CDU) vorläufig auf die Neuwahl ihres Vorsitzenden.

Im CDU-Präsidium und mit der CSU sei man sich einig, dass bis zum Abschluss von Sondierungs- und Koalitionsgesprächen der amtierende Fraktionsvorstand zusammen mit Brinkhaus im Amt bleiben solle, sagte Röttgen am Montag vor der Gremiensitzung der CDU in Berlin. Es sei nicht die richtige Situation, um strittige Kandidaturen auszutragen. „Wir setzen jetzt auf eine geschlossene Formation“, sagte Röttgen.

Die Unionsfraktion wählt eigentlich traditionell am Dienstag nach einer Bundestagswahl ihren Vorstand neu. Brinkhaus betonte am Montag erneut: „Ich würde gerne Fraktionsvorsitzender bleiben.“ Laschet hatte aber schon am Vorabend erklärt, die Neuaufstellung der Fraktion solle nach den Verhandlungen über die künftige Regierung entschieden werden. Er selbst wolle die Verhandlungen aus seinem Amt als Parteichef heraus führen.

Auch CSU-Chef Markus Söder betonte zudem, dass die Union nach dem Absturz bei der Bundestagswahl keinen zwingenden Anspruch auf die Regierungsführung erheben könne. Die Union sei auf Platz zwei und nicht eins gelandet, es gebe daraus keinen Anspruch auf die Regierungsführung - allerdings ein Angebot für Gespräche, sagte Söder nach Teilnehmerangaben am Montag in einer CSU-Vorstandssitzung in München. Ein solches Angebot mache man - aber es werde kein „Anbiedern um jeden Preis“ bei Grünen und FDP geben, stellte er klar.

Druck auf Laschet kommt auch von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer. „Ich sehe einen klaren Wählerwillen, der deutlich gemacht hat, die Union ist dieses Mal nicht die erste Wahl“, sagte er im MDR. Die Wahl habe eine Wechselstimmung gezeigt. Auch forderte Kretschmer ein „Innehalten“ seiner Partei. „Wir haben in Deutschland gestern ein Erdbeben erlebt.“

Sachsen-Anhalts CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff forderte eine schonungslose Bilanz über das historisch schlechteste Abschneiden bei einer Bundestagswahl. Das betreffe auch die „Mechanismen und Prozeduren, was die Kandidatenaufstellung und ähnliches anbelangt“, sagte Haseloff. „Daraus werden wir lernen, was wir in diesem Jahr erlebt haben.“

Zum schlechten Abschneiden der CDU in Ostdeutschland sagte er, es sei nicht selbstverständlich, als Union in den neuen Ländern zu gewinnen. Dies hänge immer vom Gesamtpaket ab - und dazu gehörten Personen, Programme und letztlich auch das Signal, was dort bewegt werden solle. Haseloff sagte, das Ergebnis im Osten sei ein „Desaster“.