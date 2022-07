Wenige Wochen vor seinem geplanten Ausscheiden aus dem Amt hat der britische Premierminister Boris Johnson einen seiner entschiedensten innerparteilichen Gegner aus der Fraktion geworfen: Tobias Ellwood sei nicht mehr Teil der Tory-Fraktion.

Grund dafür sei dessen Abwesenheit bei der von der Regierung am Montag eingebrachten Vertrauensabstimmung. Dies teilte das für die Fraktionsdisziplin zuständige Whip-Office der Konservativen Partei am Dienstag mit.

Ellwood, der als einer der wenigen verbliebenen Brexit-Gegner in der Tory-Partei galt, teilte mit, er bedauere den Verlust der Fraktionsmitgliedschaft sehr. Er habe nach einem Besuch in Moldawien aber aufgrund von Reisebehinderungen keinen Flug gefunden, um rechtzeitig bei der Abstimmung am Montagabend dabei zu sein. Die Regierung setzte sich mit einer Mehrheit von 111 Stimmen durch.

Der Abgeordnete für den Wahlkreis Bournemouth East hatte sich in den vergangenen Wochen vehement für die Ablösung Johnsons als Premierminister eingesetzt. In einem Gastbeitrag für die „Times“ hatte er zudem eine Rückkehr in den europäischen Binnenmarkt gefordert. (dpa)