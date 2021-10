Bei einer Explosion vor einer Moschee in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind nach Angaben der Taliban mehrere Menschen getötet worden.

Die Explosion ereignete sich in der Nähe des Eingangs der Eid-Gah-Moschee in Kabul, wie Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid am Sonntag auf Twitter mitteilte.

In der Moschee fand am Sonntagnachmittag eine Gebetszeremonie für Mudschahids Mutter statt, die in der vergangenen Woche verstorben war. Zu dem mutmaßlichen Anschlag bekannte sich zunächst niemand. (AFP, dpa)