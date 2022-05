Christine Lambrecht konnte nicht wissen, was auf sie zukommt: der russische Krieg gegen die Ukraine, erstmalige Waffenlieferungen an eine Kriegspartei, die Modernisierung der Bundeswehr.

Rigoros wie in früheren Ämtern setzt die Verteidigungsministerin auf eigene Vertraute mit SPD-Parteibuch. Ihr Auftreten kommt in der Bundeswehr nicht überall gut an. Doch von Anfang an hatte sie Probleme, die Union kritisiert sie seit Wochen als Fehlbesetzung.

Erst verkaufte sie 5000 Helme für die Ukraine als große Leistung, dann verkündete das Kanzleramt die ersten Waffenlieferungen lieber selbst, Lambrecht soll ziemlich sauer gewesen sein. Zuletzt durfte sie dann das grüne Licht für bis zu 50 Gepard-Panzer und sieben Panzerhaubitzen 2000 selbst verkünden.

Aber das Publikwerden eines Mitflugs ihres 21-jährigen Sohnes im Regierungshubschrauber vor einem Osterurlaub auf Sylt, kommt für sie zur Unzeit – wird da Berufliches und Privates ausreichend getrennt?

Rechtlich gibt es offensichtlich bisher nichts zu beanstanden. Aber für Lambrecht ist es besonders misslich, dass ihr Sohn mit dem Mitflug im Hubschrauber der Flugbereitschaft des Verteidigungsministeriums prahlte und ein Bild davon zu Ostern bei Instagram veröffentlichte.

Sieben Mal flog der Sohn auch mit der Justizministerin Lambrecht

Lambrecht hatte ihren Sohn auch als Justizministerin auf sieben Auslandsreisen dabei, wie nun bekannt wurde. Die Reisen seien nach Helsinki, Liechtenstein, Lissabon, Luxemburg, Paris, Prag und Slowenien gegangen, sagte eine Sprecherin dem Tagesspiegel. "Ministerin Lambrecht hat stets größten Wert darauf gelegt, dass alle durch die Begleitung ihres Sohnes entstehenden Kosten separat abgerechnet und von ihr privat bezahlt wurden."

Im aktuellen Fall besuchte Lambrecht am 13. April, dem Tag vor Gründonnerstag, in Schleswig-Holstein das Bataillon Elektronische Kampfführung 911 in Stadum. Ihr Sohn begleitete sie öfter bei dienstlichen Anlässen, hier steht die Frage im Raum, ob er nach Schleswig-Holstein geflogen wurde, um seine Mutter von dort dann auf dem Landweg in den Sylt-Urlaub zu begleiten.

Ein Fragenkatalog des Tagesspiegel zu weiteren Details blieb zunächst unbeantwortet durch das Verteidigungsministerium.

Berlin - Ladelund - Sylt

Der Flug erfolgte vom Verteidigungsministerium in Berlin nach Ladelund. Das ist im Kreis Nordfriesland und liegt 13 Kilometer entfernt von Stadum, wo Lambrecht das Bataillon besuchte. Der Flug wurde samt Passagierliste, auf der auch der Sohn stand, am 8. April angemeldet. Die Ministerin darf eine solche Begleitung festlegen, der Flug muss von dem Familienangehörigen aber selbst beglichen werden.

Die Kosten pro Flugstunde in dem Regierungshubschrauber sollen laut „Business Insider“ 5300 Euro betragen, beglichen werden muss für den Sohn aber nur ein Betrag, der dem Normaltarif der Lufthansa (Economy-Klasse) für eine vergleichbare Flugstrecke entspricht, das dürften etwas über 100 Euro sein. Von Nordfriesland soll es dann per Auto mit BKA-Personenschützern Richtung Sylt gegangen sein.

Der SPD-Fraktionschef sagt: Bin noch nie im Hubschrauber geflogen

Der CDU-Politiker Paul Ziemiak kommentiert: „Helikopter-Mutter bekommt jetzt eine ganz neue Bedeutung.“ SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich äußert auf seine Art Kritik: „Ich bin noch nie mit einem Hubschrauber geflogen.“ Aber vor dem Hintergrund der Richtlinien sei wohl alles richtig gemacht worden. Im aktuellen Fall betont das Verteidigungsministerium: „Mitflug und Kostenerstattung fanden in voller Übereinstimmung mit den Richtlinien statt.“

Union: Das macht man einfach nicht

Aber nach Tagesspiegel-Informationen war bis zum Bekanntwerden des Falls die Rechnung noch nicht gestellt und damit auch nicht beglichen; es ist aber üblich, dass die Rechnungsstellung einige Wochen dauern kann. Die Union wirft Lambrecht nun „maximale Ungeschicklichkeit“ vor – und pocht auf volle Transparenz. „Das zeugt von mangelndem Fingerspitzengefühl“, sagt der Erste Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU). Der Vorgang habe ein Geschmäckle: „Es gibt Dinge, die sind verboten. Und es gibt Dinge, die macht man einfach nicht.“

Holen Scholz seine Worte ein?

Während der Kanzler auf die Ministerinnen und Minister der anderen Parteien in der Ampel-Koalition nur bedingt einwirken kann, ist das bei seiner SPD anders. Und er hat sie ausgewählt. Über Christine Lambrecht sagte Scholz bei der Vorstellung als Ministerin, die Bundeswehr brauche jemanden, der es auch kann. „Und das ist bei Christine Lambrecht exakt der Fall.“

Sie habe bei allen Aufgaben gezeigt, welche großen Fähigkeiten in ihr stecken würden. „Und sie wird eine ganz, ganz bedeutende Verteidigungsministerin der Bundesrepublik Deutschland sein.“

Er schätzt ihre harte Hand, doch an den Worten über sie wird er nun gemessen. Scholz redet gern von Führung, für ihn gehört aber auch Loyalität zu seinen Leuten in schwierigen Zeiten dazu, er lässt sie nicht beim ersten Gegenwind fallen, gibt lieber intern Ratschläge.

Der Kanzler mag das Regieren mit ruhiger Hand, ohne Theater. Doch das kommt gerade etwas an Grenzen - und die Union wird nun viele weitere Fragen zur Reisepraxis von Ministerin Lambrecht stellen.