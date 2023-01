Lambrechts lange To-Do-Liste Die Bundeswehr reformiert sich

Wo soll man anfangen mit dem Reformbedarf? Bei der Verteidigungsministerin selbst? Zumindest hat es Christine Lambrecht (SPD) mit einer eher skurrilen Neujahrsbotschaft erneut geschafft, dass mehr über ihre Person als über die fachlichen Nöte der Bundeswehr gesprochen wird.

Dabei verlangen Horrorzahlen und Mängellisten ihre ungeteilte Aufmerksamkeit. Etwa wenn Oberst Christian Mayer, Kommodore des Hubschraubergeschwaders 64, berichtet, dass von 60 CH-53-Transporthelikoptern im Verband nur „bis zu 15 sofort einsatzbereit“ sind. So alt ist das Gerät, dass seine Leute in Amerika manchmal „auf einem Ersatzteilfriedhof alte US-Helikopter ausschlachten“.

Die Schützenpanzer sind schon neu, aber trotzdem defekt. Dass ausgerechnet 18 Pumas, die jetzt die Nato-Ostflanke sichern helfen sollten, in der Vorbereitung kaputt gingen, ließ vor Weihnachten auch Lambrecht fassungslos zurück.

Die Strukturen der Bundeswehr müssen effektiver und effizienter gestaltet werden mit dem Ziel die Einsatzbereitschaft zu erhöhen. Schrieben SPD, Grüne und FDP in ihren Koalitionsvertrag.

Die meisten Probleme, mit denen die 183.695 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr konfrontiert sind, haben wenig Neuigkeitswert. „Kein Truppenbesuch und kein Gespräch“, heißt es im Jahresbericht der Wehrbeauftragten Eva Högl (SPD), „in dem mir nicht von Mängeln berichtet wird.“

Der Ukrainekrieg als letzter Weckruf

Nur lässt sich das jetzt, da sich mit Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine der Fokus wieder fast vollständig auf die Landes- und Bündnisverteidigung sowie die Militärhilfe zurückverlagert, weniger leicht ignorieren. Dass der Heeresinspekteur Alfons Mais der Bundeswehr genau am Morgen jenes 24. Februar bescheinigte, „mehr oder weniger blank“ zu sein, war daher als letzter Weckruf zu verstehen.

An Problembewusstsein fehlt es der Ampel nicht. „Die Strukturen der Bundeswehr müssen effektiver und effizienter gestaltet werden mit dem Ziel die Einsatzbereitschaft zu erhöhen“, schrieben SPD, Grüne und FDP schon in ihren Koalitionsvertrag: „Dazu unterziehen wir Personal, Material und Finanzen einer kritischen Bestandsaufnahme.“

Die Bundeswehr in Zahlen Der Bundeswehr gehören 183.235 Soldatinnen und Soldaten an. Darunter sind 56.618 Berufssoldaten, 117.016 Soldaten auf Zeit und 9.206 freiwillig Wehrdienstleistende.

an. Darunter sind 56.618 Berufssoldaten, 117.016 Soldaten auf Zeit und 9.206 freiwillig Wehrdienstleistende. Aktuell gibt es 81.907 zivile Beschäftigte . Zum Beispiel im Ministerium, der Wehrverwaltung, der Rechtspflege, der Militärseelsorge oder in den Kasernen selbst.

. Zum Beispiel im Ministerium, der Wehrverwaltung, der Rechtspflege, der Militärseelsorge oder in den Kasernen selbst. Der Verteidigungshaushalt für das Jahr 2023 betragt 50,1 Milliarden Euro . Dazu ist geplant, 8,4 Milliarden des neuen Sondervermögens auszugeben.

für das Jahr 2023 betragt . Dazu ist geplant, 8,4 Milliarden des neuen Sondervermögens auszugeben. In der Truppe selbst liegt der Frauenanteil bei 13 Prozent – bei den zivil Beschäftigten bei 38 Prozent.

Sie hat länger auf sich warten lassen. Erst einmal wurde nach der von Kanzler Olaf Scholz (SPD) proklamierten „Zeitenwende“ ein 100-Milliarden-Sondervermögen bereitgestellt, ein Zukauf von amerikanischen F-35-Kampfjets beschlossen und ein Raketenabwehrschirm namens „Skyshield“ auf die Vorhabenliste gesetzt.

Ein wenig ist auch schon an der Organisation gefeilt worden. „Dort, wo der Handlungsbedarf am dringlichsten ist“, sagte Ministerin Lambrecht im Herbst, „haben wir nicht gewartet“. Sie meinte damit zum Beispiel das neue Territoriale Führungskommando, das nun im Inland die Amtshilfe der Bundeswehr aus einer Hand organisieren oder die logistischen Herausforderungen der „Drehscheibe Deutschland“ bei der Verlegung internationaler Truppen in Richtung Osteuropa meistern soll. Ein erster Schritt zu einer weniger bürokratischen Beschaffung erfolgte auch.

Nun soll es aber richtig an die Strukturen gehen. „Die interne Beteiligung zur Bestandsaufnahme ist abgeschlossen“, bestätigte Verteidigungsstaatssekretärin Siemtje Möller (SPD) dem Tagesspiegel: „Wir werden sehr bald Maßnahmen vorstellen wie die Bundeswehr effizienter, funktionstüchtiger und moderner wird.“ Nach Informationen aus dem Bundestag werden die Verteidigungspolitiker des Parlaments an diesem Freitag vorab in die Pläne eingeweiht.

Reine Selbstbeschäftigung soll vermieden werden

Ein Komplettumbau ist dabei der Staatssekretärin zufolge nicht zu erwarten. „Die eine große Bundeswehrreform wird es nicht geben“, so Möller, „es geht um eine Fülle von Maßnahmen, die im Alltag der Truppe helfen und eine reine Selbstbeschäftigung über viele Jahre vermeiden.“ Dafür ist auch gar keine Zeit, weil die Truppe schon im Hier und Jetzt gefordert ist, weil beispielsweise deutlich mehr Kräfte in erhöhter Nato-Einsatzbereitschaft vorhalten muss.

Dieser Ansatz hat auch mit den Jahren nach 2011 zu tun, als die Bundeswehr die größte Umstrukturierung ihrer Geschichte durchlief – und die Einsatzbereitschaft litt. Diese Erfahrung prägt daher die neue Debatte darüber, was nun zu tun ist.

Wir werden sehr bald Maßnahmen vorstellen wie die Bundeswehr effizienter, funktionstüchtiger und moderner wird. Siemtje Möller (SPD), Verteidigungsstaatssekretärin

So warnt etwa die stellvertretende Grünen-Fraktionschefin Agnieszka Brugger davor, „die Fehler der Vergangenheit zu wiederholen“, als die Strukturen vor allem auf entfernte Auslandseinsätze wie in Afghanistan ausgerichtet wurden. Man dürfe jetzt „nicht schon wieder aus dem aktuellen Schwerpunkt einen radikalen Reformprozess anstoßen, der erst in ein paar Jahren vollendet wird und dann wieder auf eine andere sicherheitspolitische Lage trifft“.

Ohne sich ganz aus dem globalen Krisenmanagement zu verabschieden, ist dennoch eine klare Kurskorrektur zu erwarten. „Die Zeit der Auslandseinsätze mit ihren Truppenstellerkonferenzen, in denen mühsam Personal aus neun Organisationsbereichen für ein Einsatzkontingent zusammengesucht wird, geht zu Ende“, stellt der frühere Wehrbeauftragte Hans-Peter-Bartels (SPD) fest: „Das Heer, das am stärksten zusammengespart wurde, braucht wieder eigene Logistik, Sanitäter und Fernmelder in seinen Brigaden und Divisionen.“

Heeresinspekteur Alfons Mais berichtete im Frühjahr, die Bundeswehr sei „mehr oder weniger blank“ – Ministerin Christine Lambrecht muss das ändern. © picture alliance/dpa

Die Details dessen, was für das Reformjahr 2023 ersonnen worden ist, verrät das Verteidigungsressort noch nicht. Klar wird aber, wieviele Baustellen Lambrecht zu bearbeiten hat. „In der kritischen Bestandsaufnahme“, so ein Sprecher gegenüber dem Tagesspiegel, „wurden rund 200 Maßnahmen entwickelt, die die Strukturen in allen Bereichen effektiver und effizienter machen.“

Kommandeure vor Ort bekommen mehr zu sagen

So ist etwa „zur Verbesserung der personellen Einsatzbereitschaft ein umfangreiches Maßnahmenpaket vorgesehen“. Was das bedeuten könnte, erklärt der verteidigungspolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. „Wir haben in der Bundeswehr zu viele Häuptlinge und zu wenige Indianer“, so Alexander Müller. Während man bei der Personalgewinnung nicht recht vorankomme, leiste man sich „überfrachtete Stäbe“, dabei brauche es aktiv tätige Soldatinnen und Soldaten. Möglicherweise ist dies gemeint mit dieser Ankündigung des Ministeriums: „Unterstützungskräfte in Streitkräftebasis und Zentralem Sanitätsdienst der Bundeswehr werden strukturell gestärkt.“

Außerdem ist das erklärte Ziel dem Sprecher zufolge, „die Überregulierung der vergangenen Jahre zu durchbrechen“. Lambrecht hat sich demnach vorgenommen. „die Führung der unteren Ebene zu stärken“, daher sei „ein dezentraler Ansatz als Zukunftsprinzip zu verankern“.

Mit Entscheidungskompetenz vor Ort hatte wohl auch ein Negativbeispiel aus dem zurückliegenden Jahr verhindert werden können. Der zuständige Sprecher der SPD-Fraktion, Wolfgang Hellmich, erzählt von einem Soldaten, der seinen Dienst auf einer Fregatte der Marine verlängern wollte. Sein Vorgesetzter sprach eine Empfehlung aus, durfte aber nicht selbst bestimmen. Die Personalbürokratie ordnete stattdessen eine Versetzung nach Köln an, wo sich eine Lücke aufgetan hatte. Das Ergebnis: Der Betroffene verlängerte seine Dienstzeit erst gar nicht.

Mehr Verantwortung auf den unteren Ebenen

Mehr Verantwortung auf den unteren Ebenen soll auch beim leidigen Thema Ausrüstung helfen. Bisher ist sie Sache des Beschaffungsamtes in Koblenz, von Anschaffungen unterhalb einer Bagatellgrenze. Sie von 1000 auf 5000 Euro zu erhöhen, ist unter Lambrechts Ägide bereits auf den Weg gebracht worden. „Die Teilstreitkräfte müssen wieder stärker dafür zuständig sein, dass ihre Ausrüstung und ihr Gerät einsatzbereit ist“, sagt Hellmich.

Der frühere Wehrbeauftragte Bartels hält die Zentralisierung früherer Jahre für einen „Irrweg“ und geht noch weiter: „Die Materialerhaltung für schon vorhandene Ausrüstung muss wieder wie früher Sache der Teilstreitkräfte sein.“ Das Koblenzer Amt, das mit seinen wehrtechnischen Außenstellen insgesamt 12.000 Mitarbeiter beschäftigt, wäre nur noch für echte Neuanschaffungen zuständig.

Um sie zu beschleunigen, hält FDP-Mann Müller ebenfalls drastische Schritte für nötig. So würde er „Vorschriften und Normen bei Beschaffungsvorhaben generell aussetzen“. Er fordert eine „stärkere Bindung der Hersteller an Zeitpläne und Vertragsstrafen bei Terminüberschreitungen“ sowie mehr leistungsgebundene Verträge, bei denen der Hersteller pro Nutzungsstunde ein Entgelt bekommt. „Wenn die Waffensysteme nicht funktionieren, versiegt gleichzeitig der Umsatz für den Hersteller“, erklärt Müller: „Diese Variante ist etwas teurer, aber garantiert eine hohe Verfügbarkeit.“ Die zum Beispiel dem Panzer Puma gerade abgeht.

In der aktuellen Krise müssen wir eine Operation am offenen Herzen durchführen, während der Patient läuft. Siemtje Möller (SPD), Verteidigungsstaatssekretärin

Weil man den laufenden Betrieb nicht zu sehr belasten will, scheint das Ministerium solch fundamentalen Veränderungen eher skeptisch gegenüberzustehen. Zumindest wird eine alte und auch jetzt wieder aufkommende Debatte über eine mögliche Grundgesetzänderung für eine bessere Bundeswehr rundheraus abgelehnt.

Es geht um Artikel 87b der Verfassung. Dieser regelt, dass die Wehrverwaltung von den eigentlichen Streitkräften getrennt sein muss. Historisch wollte man damit bei der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik nach dem Zweiten Weltkrieg sicherstellen, dass kein Staat im Staate entsteht mit mächtigen Generälen, die teils noch der Wehrmacht im Nationalsozialismus gedient hatten. Neben dem Bundestag sollte die Verwaltung zusätzliche Kontrollinstanz sein.

Nicht wenige Experten halten das längst für überholt. „Das Trennungsgebot im Grundgesetz macht heute absolut keinen Sinn mehr und muss endlich fallen“, sagt Reinhold Robbe, der von 2005 bis 2010 Wehrbeauftragter war. Damit die Truppe schnell und effektiv versorgt werde, brauche sie endlich eine „pragmatische Verzahnung mit der Verwaltung“. Die Fortschritte auf diesem Gebiet, die es mit gemeinsamen Projektteams und wechselseitigen Stellenbesetzungen durchaus schon gibt, sind ihm nicht genug: „Dass es mittlerweile auch Uniformträger in der Wehrverwaltung gibt, reicht nicht.“

Zumindest bei der FDP rennt Robbe damit offene Türen ein. „Artikel 87b schafft extra Ebenen und damit auch extra Bürokratie“, so der verteidigungspolitische Sprecher Alexander Müller: „Wir können uns vorstellen, die Verwaltungsbehörden irgendwann direkt in die Bundeswehr zu integrieren, um unnötige Schnittstellen und Doppelstrukturen aufzulösen.“

Irgendwann ist für das Verteidigungsministerium aber keinesfalls bald. „Das verfassungsrechtliche Trennungsgebot steht“, so ein Sprecher, „einer effizienten Aufgabenerfüllung nicht entgegen.“ Auch ohne Grundgesetzänderung ist die Reformaufgabe nach Ansicht von Staatssekretärin Möller in diesen Zeiten schon anspruchsvoll genug: „In der aktuellen Krise müssen wir eine Operation am offenen Herzen durchführen, während der Patient läuft.“

