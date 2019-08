Knapp eineinhalb Wochen vor der Landtagswahl in Brandenburg stellen sich sechs Spitzenkandidaten den Fragen von Bürgern. In der „Wahlarena“ des Rundfunks Berlin-Brandenburg sollen unter anderem Themen wie Sicherheit, Verkehr oder Kohleausstieg zur Sprache kommen. Zur RBB-Livesendung ab 20.15 Uhr sind Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD), Andreas Kalbitz (AfD), Ingo Senftleben (CDU), Ursula Nonnemacher (Grüne), Kathrin Dannenberg (Linke) und Hans-Peter Goetz (FDP) eingeladen.

Nach der jüngsten Umfrage von Forsa für die „Märkische Allgemeine“ liegt die AfD derzeit mit 21 Prozent in der Wählergunst vorn - vor der CDU mit 18 Prozent und der SPD mit 17 Prozent. Auch in einer Civey-Umfrage für den Tagesspiegel und Spiegel Online vom 14. August kam die AfD auf 21 Prozent, wenn schon am kommenden Sonntag gewählt würde. SPD, CDU und Grüne liegen dahinter - und so dicht beieinander, dass aktuell nicht absehbar ist, welche Partei am Ende die Nase vorn haben wird. Alle drei liegen bei rund 18 Prozent.

rbb-„Wahlarena“: Freie Wähler sind nicht dabei

Die Freien Wähler hatten erfolglos versucht, dass ihr Spitzenkandidat Péter Vida zu der Runde eingeladen wird. Der rbb lud zur TV-Runde aber nur die Parteien ein, die nach stabilen Umfragewerten die größten Chancen haben, die Fünf-Prozent-Hürde zu überwinden und in den Landtag zu kommen. Dies sei bei den Freien Wählern nicht der Fall.

Das Verwaltungsgericht Berlin wies einen Antrag der Freien Wähler auf Zulassung ab, entschied aber, der rbb müsse über die Teilnahme neu entscheiden. Das Gericht wies darauf hin, dass Abgeordnete auch beim Gewinn eines Direktmandats in den Landtag einziehen könnten. Der rbb blieb bei seiner Entscheidung. Daraufhin versuchten die Freien Wähler noch einmal, per Eilantrag ihre Zulassung zu erreichen - ohne Erfolg. Landeschef Péter Vida plant für den Abend eine Demo vor Ort der „Wahlarena“.

Der Tagesspiegel begleitet die Debatte der Spitzenkandidaten am Dienstagabend mit einem Live-Blog an dieser Stelle. (mit dpa, AFP)