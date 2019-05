Die SPD hat in der Bremer Landtagswahl eine historische Schlappe einstecken müssen. Ersten Berechnungen zufolge kommen die Sozialdemokraten um den amtierenden Bürgermeister Carsten Sieling (60) auf 24,5 Prozent der Stimmen. Für die SPD ist dies das schlechteste Wahlergebnis im einzigen Bundesland, in dem sie seit mehr als 70 Jahren ungebrochen regiert. Sielings Herausforderer Carsten Meyer-Heder (58) kommt demnach auf 26,5 Prozent und führt die CDU erstmals als stärkste Kraft in die Bürgerschaft, Bremens Landesparlament.

Die Grünen bleiben drittstärkste Kraft und konnten ihr Ergebnis von 15,1 Prozent auf 18,5 Prozent verbessern. Die Linke verbessert sich um 2,5 Prozentpunkte auf 12 Prozent. Die FDP muss leichte Verluste hinnehmen, scheint den Wiedereinzug mit 6,0 Prozent jedoch zu schaffen. Die AfD verbessert sich um 1,5 Prozentpunkte auf 7,0 Prozent. Die Bürger in Wut (BiW) sinken leicht auf 2,8 Prozent, schaffen den Wiedereinzug jedoch durch eine Eigenart des Bremer Wahlsystems: Um ins Landesparlament zu kommen, müssen Parteien entweder in Bremen oder in Bremerhaven die Fünfprozenthürde knacken. In Bremerhaven gingen 9 Prozent an die BiW. Die Wahlbeteiligung soll deutlich höher ausgefallen sein als bei vorherigen Wahlen.

Welche Koalition die kommenden vier Jahre das kleinste Bundesland regiert, müssen die Koalitionsverhandlungen zeigen. Meyer-Heder hatte sich im Wahlkampf immer wieder für eine Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP ausgesprochen, die den vorläufigen Zahlen nach auf eine absolute Mehrheit von etwa 51 Prozent kommt. Sieling tendierte zu einer rot-rot-grünen Koalition mit der Linken. Diese Konstellation kommt aktuell auf 55 Prozent.

Für die bundesweit unter Druck stehende SPD ist die Bremer Wahl besonders bitter: Seit der ersten Bürgerschaftswahl 1946 hatte die bisher SPD jeden Urnengang für sich entscheiden können und mehrfach die absolute Mehrheit gestellt. Bei der vergangenen Wahl 2015 hatte die SPD noch 32,8 Prozent erhalten, die CDU 22,4 Prozent. Sielings Vorgänger Jens Böhrnsen war daraufhin zurückgetreten.