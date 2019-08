Die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen könnten ein Politbeben auslösen. Ein AfD-Sieg in beiden Bundesländern ist derzeit zwar nicht wahrscheinlich, aber ein starkes Abschneiden der Rechtspopulisten - und danach sieht es derzeit aus - würde doch die Diskussionen um die politische Teilung Deutschlands weiter befeuern.

Auch die Grünen stehen im Fokus der Beobachter: Geht ihr Höhenflug jetzt sogar in Ostdeutschland weiter? Und wie schlägt sich die SPD in Sachsen? Stürzt sie gar unter die 10-Prozent-Marke? Und kann sie ihren Status als stärkste Partei in Brandenburg verteidigen? Gleiches gilt in Sachsen für die CDU: Kann Ministerpräsident Kretschmer die CDU dort wieder zur stärksten Kraft machen?

Wie haben die jungen Wähler abgestimmt und in welchen Gemeinden gab es Erdrutschsiege für die AfD? Welche Politiker haben die Bürger überzeugt, welche nicht? Und was bedeuten die Ergebnisse für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer und was bedeuten sie für das Rennen um den SPD-Vorsitz?



