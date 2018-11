Knapp drei Wochen nach der Landtagswahl in Hessen hat die Wahlleitung das Ergebnis im Grundsatz bestätigt. An der Sitzverteilung, nach der die amtierende schwarz-grüne Koalition eine knappe Mehrheit von einem Mandat hat, ändert sich laut dem am Freitag in Wiesbaden festgestellten amtlichen Endergebnis nichts.

Die CDU war bei der Wahl am 28. Oktober stärkste Kraft geworden und hat im neuen Landtag 40 Sitze. Dahinter landeten mit hauchdünnem Vorsprung die Grünen vor der SPD. Beide Parteien erlangten jeweils 29 Mandate. Es folgen die AfD mit 19 Sitzen, die FDP mit elf Mandaten und die Linke mit neun Sitzen. Wegen Pannen bei der Auszählung der Wahl vom 28. Oktober war bis zuletzt insbesondere unklar gewesen, ob der knappe Vorsprung der Grünen vor der SPD Bestand haben würde.

Hätte die SPD am Ende doch noch die Grünen überholt, hätte das Folgen für die Regierungsbildung haben können. Denn die FDP zeigt sich nur offen für Gespräche über ein rechnerisch mögliches Ampel-Bündnis aus Grünen, SPD und FDP, wenn die SPD den Regierungschef stellen würde. In der Regel beansprucht in einer Koalition die Partei mit den meisten Zweitstimmen das Amt des Ministerpräsidenten für sich.

Mehr zum Thema Nach der Landtagswahl Rätseln um Wahlergebnis in Hessen lässt Regierungsbildung stocken

CDU und Grüne in Hessen bilden seit 2013 ein Regierungsbündnis. Dies könnten sie mit knapper Mehrheit von einem Sitz fortsetzen. Beide Seiten hatten erste Gespräche nach der Wahl konstruktiv genannt. In Wiesbaden gelten daher Gespräche über eine Fortsetzung der schwarz-grünen Koalition unter Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) als wahrscheinlich. (AFP, Tsp)