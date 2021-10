Vom Schaulaufen, sagt Jens Spahn, halte er nichts. Seit 2018, beklagt der Gesundheitsminister, habe sich die CDU nur mit der Frage beschäftigt: „Wer soll uns führen, und wer nicht?“ Dass jeder Auftritt beim Deutschlandtag der Jungen Union nur als Bewerbungsrede für den Parteivorsitz gedeutet werde – „vielleicht sollten wir das mal einstellen“. Dann hält er eine Bewerbungsrede. Der Beifall bleibt mäßig. Die Parteijugend hält auch grad nichts vom Schaulaufen.

Die Erfahrung hatte Friedrich Merz am Abend vorher auch schon machen müssen. Statt des üblichen Jubels erntet auch der Sauerländer nur mauen Applaus für eine Rede, die etliche Delegierte viel zu schlagworthaltig fanden und viel zu wenig konkret. Die JU wollte den 65-Jährigen als Parteichef und Kanzler. Aber einen, der Kanzler frühestens mit 69 wird? „Neuanfang“ heißt das Motto in der Halle Münsterland.

Ein ganzes Wochenende lang beschäftigt sich die Parteijugend mit der Wahlniederlage und den Folgen. Eine Analyse des Wahlkampfs geht mit allen Verantwortlichen hart ins Gericht, von der CDU-Führung über die Zuständigen für die Kampagne bis zum Kandidaten.

Sich selbst gesteht die Jungtruppe immerhin ein, dass sie nicht erkannt hat, welche Bedeutung Themen wie Klima oder Wohnen in ihrer Generation haben.

Als Armin Laschet am Sonnabend in die Halle Münsterland kommt, erwartet ihn allerdings kein Scherbengericht, sondern – Respekt. Laschet wirkt richtig gerührt auf dem Podium, als ihm JU-Chef Tilman Kuban zur Begrüßung „wahre Größe“ attestiert und hinterher in der Diskussion jeder Delegierte seine Frage, auch die sehr kritischen, mit einer Respektbekundung einleitet.

Das gehört sich nicht

Er verdankt das ausgerechnet dem Mann, der ihn im Wahlkampf am meisten geplagt hat. Laschet stellt sich. Markus Söder kneift. Das gehört sich schon deshalb nicht, weil die JU die Parteijugend von CDU und CSU vereint.

Es gehört sich doppelt nicht für einen, der das Desaster mitverschuldet hat. Wer in Wahlkampf so nachgetreten habe wie Söder, solle nicht hinterher über Stilfragen reden, sondern zur Beichte gehen, empfahl NRW-JU-Chef Johannes Winkel gleich zum Auftakt unter Beifall des Saals.

Söder denkt aber gar nicht daran, sich aufs Sünderbänkchen zu bequemen oder gar Buße zu tun. Er fordert und erteilt sich selber gleich die Absolution. Die Schuldzuweisungen müssten aufhören, verlangt der Bayer in der „Welt am Sonntag“: „In Stil und Inhalt sollten wir wieder enger zusammenrücken.“

Zusammenrücken durch Fernbleiben – bei der Parteijugend finden sie das feige und unsouverän. Umso mehr wird gewürdigt, dass Laschet sich stellt. Als er fordert, in der Opposition müsse die Union wieder zusammenstehen, bekommt er Applaus. „Das war mal die Stärke der Union“, sagt er.

Der scheidende CDU-Chef redet aber in eigener Sache auch nicht um den Brei herum. „Den Wahlkampf, die Kampagne habe ich zu verantworten und sonst niemand“, sagt er. Der Fehleranalyse der JU stimmt er „in fast allen Punkten“ zu. Alles zu spät, steht in dem Sieben-Seiten-Papier, zu inhaltsarm und der Kandidat sogar ein Grund, nicht CDU zu wählen.

"Ich kann jetzt Sneaker tragen"

Laschets Schuldeingeständnis verliert später etwas an Konturenschärfe, als er auf konkrete Fragen hin wieder Rechtfertigungsgründe für die schlappe Kampagne aufführt. „Jetzt kassiert er das wieder ein“, schimpft ein Delegierter. Aber im Grunde sind das letzte kleine Rückzugsgefechte des Mannes, der es hinter sich hat, seit die Ampel-Parteien Kurs auf Koalition genommen haben. „Ich kann jetzt Sneaker tragen“, sagt er.

Der Saal kichert. Die JU hat ihm mal ein Paar der modisch bequemen Treter geschenkt.

Überhaupt hat der Auftritt etwas von Abschiedsrede. Laschet nimmt Wolfgang Schäuble in Schutz – dass der ihn als Kanzlerkandidaten durchgesetzt habe, sei eine „Legende“. Die eigene Partei als „insolvenzgefährdeten Sanierungsfall“ zu bezeichnen wie Merz, findet er falsch.

Und ob eine Mitgliederbefragung wirklich die beste Lösung für die Kür seines Nachfolgers sei – zumindest sei es falsch, einen Parteitag mit seinen 1001 Delegierten für illegitim zu erklären: „Es wird ja auch nicht alles per Mitgliederentscheid bei der Jungen Union entschieden.“

Die Junge Union beeindruckt das nicht. Sie will ein Mitgliedervotum. „Mir fällt es schwer zu glauben, dass wir Volkspartei bleiben können, wenn wir nicht mal dem eigenen Volk trauen“, hält ihm ein Delegierter entgegen.

Spahn ist in der Frage aber auch kein Basis-Fan. Unter den Mitgliedern ist er nicht übermäßig beliebt. Seine Corona-Performance hat ihm nicht geholfen – viel versprochen, das oft nicht zu halten war.

„Mitgliederbeteiligung kann eine Zerrissenheit auch verstärken“, warnt der Münsterländer. Spahn redet lieber von „Teamarbeit“ und dem „Aufbau eines starken Teams“. Dabei sei allerdings wichtig: „Dieses Team muss schon auch abbilden, dass jetzt die nächste Generation dran ist!“

Also er. Der Applaus, wie gesagt, bleibt dosiert. Spahn gehört aus Sicht der Jungen auch schon zu den Deja-Vu-Gestalten. Nicht zufällig bekommt Carsten Linnemann später den wärmsten Applaus für einen kurzen Beitrag zur Zukunft der CDU. Der Mittelstandschef hat selbst bisher keine Karten im Vorsitz-Spiel, wird aber hinter den Kulissen als Teampartner umworben.

Die CDU, sagt Linnemann, müsse wieder „Programmpartei“ werden. „Ich will, dass in Zukunft nicht das Kanzleramt entscheidet, sondern die Partei“, ruft er. Der bleibt bis auf Weiteres ja auch gar nichts anderes übrig.