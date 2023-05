Lastwagenfahrer mit 4,4 Promille unterwegs 26-Jähriger wollte nicht vom Steuer lassen

Polizisten haben in Baden-Württemberg einen volltrunkenen Lastwagenfahrer mit fast viereinhalb Promille hinter dem Steuer gestoppt.

Der Mann fiel durch seine unsichere Fahrweise auf und geriet auf der Bundesstraße 294 zwischen Walzbachtal und Bretten mehrfach in den Gegenverkehr, wie die Polizei in Karlsruhe am Mittwoch mitteilte. Demnach mussten die Beamten den Mann bei der Kontrolle am Dienstagvormittag aus der Fahrerkabine ziehen.

4,4 Promille hatte der Fahrer im Blut.

Ein Atemalkoholtest ergab 4,4 Promille. Im Laufe der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass der Führerschein und der Ausweis des 26-Jährigen gefälscht sein könnten.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mann wegen einer noch offenen Geldstrafe bereits mit Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde festgenommen und in ein Gefängnis gebracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung ermittelt. (AFP)