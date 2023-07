Laut Insa-Umfrage Nur 14 Prozent für Merz als Kanzlerkandidat der Union

Nur jeder Siebte hielte CDU-Chef Friedrich Merz für die beste Wahl der Union als Kanzlerkandidat. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Erfurter Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der „Bild“-Zeitung. Die besten Chancen als Bewerber für das Amt des Bundeskanzlers würden demnach 27 Prozent der Befragten dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) einräumen, knapp gefolgt von dessen NRW-Kollegen Hendrik Wüst (CDU) mit 26 Prozent.

Auch unter den Wählerinnen und Wählern der Union liegt Merz mit 20 Prozent nur auf Platz drei der Wunschkandidaten. Söder (38 Prozent) und Wüst (29 Prozent) hätten auch bei der CDU/CSU-Klientel die Nase vorn.

Klare Mehrheit gegen Zusammenarbeit mit AfD

Mit 59 Prozent lehnt eine deutliche Mehrheit der Unions-Anhänger:innen zudem eine Kooperation mit der AfD auch auf kommunaler Ebene ab.

Bei der Sonntagsfrage hingegen ergab die Umfrage keine Veränderung für die Union: Wie schon in der Vorwoche gaben 26 Prozent der Befragten an, dass sie CDU oder CSU wählen würden, wenn am nächsten Wochenende Bundestagswahl wäre. (Tsp)