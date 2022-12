Lauterbach und Buschmann Letzter Akt einer Ministerfehde

Als sich der Konflikt das erste Mal zuspitzt, sind Kameras dabei. Karl Lauterbach ist in Sachsen unterwegs, wird für eine WDR-Dokumentation begleitet. Der Bundesgesundheitsminister ist angespannt. Am nächsten Tag muss das Infektionsschutzgesetz durchs Kabinett, sonst laufen die Corona-Regeln ohne Ersatz aus.

Doch der SPD-Politiker Lauterbach liegt mit Justizminister Marco Buschmann von der FDP über Kreuz: Wie streng sollen die Regeln sein? Immer wieder sieht man Lauterbach telefonieren, aufs Handy schauen. Am Ende wird er sich nicht durchsetzen können.

Das war im März. Zwischen Lauterbach und Buschmann ist es seitdem nicht einfacher geworden. Es ist der alte Konflikt zwischen Team Vorsicht und Team Freiheit in der Pandemie. Der eine kämpft für die Grundrechte, der andere gegen das Virus. Jetzt geht der Streit in seine womöglich letzte Runde.

Nachdem der auch für Lauterbach wichtige Virologe Christian Drosten diese Woche im Tagesspiegel erklärte, die Pandemie sei seiner Einschätzung nach vorbei, nahm Buschmann die Steilvorlage blitzschnell auf. Er forderte das sofortige Ende aller bundesweiten Maßnahmen. Vor allem die Maskenpflicht im Fernverkehr ist der FDP ein Dorn im Auge. Wie lange kann sich Lauterbach noch gegen die Abschaffung stemmen?

Ein sofortiges Beenden aller Maßnahmen wäre leichtsinnig und wird auch von Christian Drosten nicht gefordert. Karl Lauterbach

Zähes Ringen

Ein Blick zurück. Als Buschmann und Lauterbach im Frühjahr miteinander rangen, ging es um die Zukunft der Coronaregeln ab dem 20. März. Im Alltagsleben der Bürger werde es „so gut wie keine Einschränkungen mehr geben“, verkündete der Justizminister nach der Einigung stolz. Der Instrumentenkasten der Länder, mit denen sie die Pandemie bekämpfen konnten, wurde stark eingeschränkt. Nur noch an Corona-„Hotspots“ durften strengere Regeln gelten.

Im Sommer wiederholte sich das zähe Ringen. Mit welchen Regeln würde sich Deutschland für den Herbst und Winter wappnen? Am Ende stand ein kompliziertes Konstrukt. Weiterhin lag ein Großteil der Verantwortung bei den Ländern. Der Bund gab nur rudimentäre Regeln wie die Maskenpflicht im Fernverkehr und auf Flügen vor.

Die Länder konnten weitere Maßnahmen wie die Maskenpflicht im ÖPNV, im Einzelhandel, Testpflichten in Schulen oder Zugangsbeschränkungen in Restaurants verhängen. Von den meisten dieser Optionen machten die Länder keinen Gebrauch. Aber dass sie überhaupt noch die Möglichkeit bekamen – das war der Erfolg für Lauterbach.

Kurz darauf allerdings das nächste Ärgernis: Nachdem Kanzler Olaf Scholz und Wirtschaftsminister Robert Habeck maskenlos über den Atlantik geflogen und dabei fotografiert worden waren, kippte die FDP-Fraktion die FFP2-Maskenpflicht in Flugzeugen. Die übrigen Regeln sollten aber bis Ostern am 7. April gelten.

Nun, nach dem Drosten-Interview, schrieb Buschmann seinem Kollegen, dem „lieben Karl“, einen Brief: Die letzten verbliebenen Regeln im Bund sollten schon jetzt per Verordnung der Bundesregierung außer Kraft gesetzt werden. Im Gesundheitsministerium rief der Brief Ärger hervor. Jetzt Maßnahmen abzuschaffen, hält Lauterbach für „leichtsinnig“.

Scholz stützt Lauterbach

Auch der Kanzler sprach sich am Mittwoch indirekt gegen ein sofortiges Maßnahmenende aus. Lauterbach habe deutlich gemacht, dass nach jetzigem Stand über den 7. April hinaus keine Verlängerung der Maßnahmen nötig sein würde, sagte die Vize-Regierungssprecherin. „Insofern ist das die Position des Bundeskanzlers.“

Lauterbach selbst hatte allerdings am Vorabend im ZDF-„heute journal“ die Tür einen Spalt offen gelassen. „Ob wir bis April daran festhalten, das werden wir sehen“, sagte er. Dem Gesundheitsminister und dem Justizminister steht erneut ein zähes Ringen bevor.

Zur Startseite