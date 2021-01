Biden will New-Start-Abrüstungsabbkommen mit Putin um fünf Jahre verlängern

Der neue US-Präsident Joe Biden strebt eine fünfjährige Verlängerung des in Kürze auslaufenden Abrüstungsvertrags New Start mit Russland an. Eine solche Verlängerung ergebe "umso mehr Sinn, wenn die Beziehungen mit Russland feindlich wie derzeit sind", sagte Bidens Sprecherin Jen Psaki am Donnerstag. Die Ankündigung dürfte in Moskau mit Wohlwollen aufgenommen werden. Russlands Staatschef Wladimir Putin will ebenfalls eine fünfjährige Vertragsverlängerung, was Bidens Vorgänger Donald Trump aber abgelehnt hatte.

Psaki machte einen Tag nach Bidens Amtsantritt aber zugleich klar, dass der neue Präsident in seiner Russland-Politik. Die neue Regierung wolle mit Moskau zusammenarbeiten, um die Anliegen der USA "voranzubringen". Zugleich solle Russland aber für seine "rücksichtslosen und feindseligen Handlungen zur Rechenschaft" gezogen werden.Der kürzlich nach seiner Behandlung in Deutschland in seine Heimat zurückgekehrte und sofort verhaftete Nawalny macht Putin für den Anschlag verantwortlich.Auch wolle die neue US-Regierung Berichten nachgehen, wonach die russischen Geheimdienste Kopfgelder an Extremisten in Afghanistan für die Tötung von US-Soldaten gezahlt haben sollen.Der New-Start-Vertrag ist jedoch nach Ansicht Bidens für die "nationale Sicherheit" der USA von Bedeutung, wie Psaki betonte.Washington und Moskau hatten sich darin verpflichtet, die Zahl ihrer Atomsprengköpfe auf maximal jeweils 1550 zu reduzieren. (AFP)