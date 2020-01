Einen grausigen Fund hat ein Mitarbeiter des Hauptklärwerks in Trier gemacht: Er entdeckte am Donnerstagmorgen eine Leiche in einem Schlammbecken der Kläranlage, wie die Polizei mitteilte. Der Mitarbeiter habe den Toten um kurz nach neun entdeckt und umgehend Rettungsdienst und Polizei gerufen, so die Mitteilung.

Wie ein Sprecher der Polizei dem Tagesspiegel mitteilte, sind am frühen Donnerstagnachmittag mehrere Beamte der Kripo Trier im Einsatz im Klärwerk, das direkt an die Mosel angrenzt. In den folgenden Schritten der Ermittlung gehe es darum, die Identität des Mannes und die Todesursache festzustellen. Dazu gehöre auch die Frage, was der Mann auf dem Gelände des Klärwerks wollte. Das Gelände des Klärwerks sei komplett umzäunt. Bisher sei noch wenig über den Toten bekannt. Er sei männlich und mit einer Jacke oder einem Pullover mit Kapuze bekleidet gewesen. (Tsp, AFP)