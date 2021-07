US-Präsident Joe Biden hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Weißen Haus begrüßt. Er traf Merkel am Donnerstag in seinem Amtszimmer, dem Oval Office. Nach einem kurzen Gespräch unter vier Augen wollen sich Biden und Merkel knapp zwei Stunden im Beisein ihrer Delegationen austauschen. Im Anschluss stellen sie sich am späteren Nachmittag (Ortszeit; ab 22.15 Uhr MESZ) gemeinsam den Fragen von Journalistinnen und Journalisten.

Merkel hob bei der Begrüßung im Oval Office die Bedeutung der deutsch-amerikanischen Freundschaft hervor. „Ich schätze die Freundschaft sehr, ich weiß, was Amerika für die Geschichte eines freien und demokratischen Deutschlands getan hat“, sagte sie zu Biden.

Der US-Präsident wiederum betonte, dass er Merkel als persönliche Freundin und Freundin der USA sehe. Die Beziehung zwischen den USA und Deutschland sei stark und werde stärker, so Biden. Merkel habe viel für diese „andauernde Freundschaft“ getan. „Wir haben eine volle Tagesordnung vor uns.“

Nach den Treffen mit Biden im Rahmen der jüngsten Gipfel der führenden Wirtschaftsnationen (G7) in England und der Nato in Brüssel sei es nun eine „gute Gelegenheit, über die deutsch-amerikanischen Beziehungen zu sprechen, natürlich im Kontext von Europa und seinen Nachbarn“, und über die geopolitischen Herausforderungen, sagte Merkel.

Kurz vor dem Zusammentreffen mit Merkel hatte der Demokrat Biden erklärt, er freue sich darauf, Merkel im Weißen Haus zu begrüßen. Die Partnerschaft zwischen den USA und Deutschland sei „eisern“. Man sei entschlossen, in den kommenden Jahren gemeinsame Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen, schrieb er auf Twitter.

Merkel hatte am Morgen bereits Vizepräsidentin Kamala Harris getroffen. Sie ist die erste Regierungschefin aus Europa, die Biden seit seiner Amtsübernahme am 20. Januar im Weißen Haus empfängt.

Merkels wohl letzte Washington-Reise

Angela Merkel war die erste Regierungschefin, die Harris in ihrer Residenz, dem Naval Observatory im grünen Nordwesten der amerikanischen Hauptstadt, empfangen hat. Mit „Lassen Sie uns frühstücken“ lotste die Vizepräsidentin die Kanzlerin in ihr Wohnhaus.

Diese Washington-Reise, zu der Merkel am Mittwochabend (Ortszeit) eingetroffen ist, wird wohl ihre letzte sein. Zumindest im Amt der Bundeskanzlerin. Drei Jahre lang hat sie einen Bogen um die amerikanische Hauptstadt gemacht, das letzte Treffen mit dem damaligen Präsidenten Donald Trump weckte wenig Lust auf mehr. Deutschland und auch Merkel hatten stets einen besonderen Platz auf Trumps Attacken-Liste.

Dass die Kanzlerin nun wenige Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit doch noch einmal hierher kommt, könnte man einfach als Abschiedsbesuch bezeichnen, als höfliche Geste eines neuen Präsidenten gegenüber einer „lame duck“, deren Ansehen in Amerika fast ungewöhnlich hoch ist. Laut dem Meinungsforschungsinstitut Pew haben aktuell sechs von zehn Amerikanern Vertrauen in Merkel.

Immerhin ist Joe Biden bereits der vierte US-Präsident, der sie im Weißen Haus empfängt. Die beiden kennen sich seit seiner Zeit als Barack Obamas Vizepräsident, sie schätzen sich, und Biden hat versprochen, die unter Trump ramponierten Beziehungen schnell wieder zu reparieren.

Die erste US-Vizepräsidentin Kamala Harris trifft die erste Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: Brendan SMIALOWSKI/AFP

Also gibt es harmonische Bilder mit Biden und Harris und ehrfürchtige Worte angesichts der schieren Dauer von Merkels Amtszeit, dazu eine Ehrendoktorwürde, ein Abendessen aller Ehepaare. Und dennoch: Offiziell heißt es, es sei ein „Arbeitsbesuch“.

Die Liste der drängenden Probleme ist hoch, die Zeit drängt. Ein Machtvakuum in einem der wichtigsten Partnerländer, das erst mal eine neue Regierung finden soll, käme dem Weißen Haus höchst ungelegen. Und in den USA werfen die Kongress-Zwischenwahlen 2022 bereits ihre Schatten voraus.

Es geht vor allem um ein Streitthema: Nord Stream 2

Also versuchen Berlin und Washington in den verbleibenden Wochen der Merkel-Ära noch das eine oder andere Thema abzuhaken. Ganz besonders drängt – so sehr das Merkel auch nerven mag, die dieses Thema lieber als europäisches, denn als rein deutsches Problem betrachtet sehen will – der Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, durch die die USA, einige osteuropäische Nato-Partner und verschiedene EU-Länder eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen befürchten.

Obwohl Biden die Pipeline selbst als einen „schlechten Deal“ bezeichnet, will er verhindern, dass diesbezügliche Spannungen den ersehnten Neustart der transatlantischen Beziehungen belasten. Daher war der US-Präsident schon vor Wochen mit der Aussetzung neuer Sanktionen unter anderem gegen die Betreiberfirma und ihren deutschen Geschäftsführer in Vorleistung gegangen. Seitdem wird mit großem Interesse darauf gewartet, welche Ideen Berlin dazu hat, wie nach einer Inbetriebnahme der Pipeline negative Folgen für die Ukraine verhindert werden können.

Seit ein paar Wochen wird intensiv verhandelt, bei den Gesprächen soll es eine deutliche Annäherung geben – aber nach allem, was im Vorfeld des Treffens zu hören war, werden Biden und Merkel noch keinen Durchbruch verkünden können. Diese Chance wird wohl verstreichen, und das, obwohl Mitte August eine Frist ausläuft, bis zu der Biden den Kongress darüber informieren muss, wie es weitergeht.

Im Kongress gibt es großen Widerstand

Im Kongress, wo die Idee, das Projekt auf den letzten Metern zu stoppen, viele Unterstützer hat, droht großer Widerstand – egal, welche Lösung international ausgehandelt werden könnte.

Der texanische Senator Ted Cruz nannte bereits den Verzicht auf Sanktionen einen schweren geopolitischen Fehler, der Russland auf Kosten des Westens stärken werde. Für die Republikaner ist der schwelende Streit zudem eine Möglichkeit, die Bestätigung wichtiger Personalien der neuen Regierung etwa in Botschaften weiter hinauszuzögern.

Auch beim Blick auf China, die amerikanischen Strafzölle, den abrupten US-Abzug aus Afghanistan oder die Debatte über Patentschutz für Corona-Impfstoffe hatten Biden und Merkel mehr als genug Diskussionsbedarf. Genauso wie bei dem seit März 2020 wegen der Corona-Pandemie geltenden amerikanischen Einreiseverbot für Europäer. Die Biden-Regierung zeigt wenig Eile, den „Travelban“ aufzuheben, obwohl die Kritik daran etwa von Unternehmensseite wächst.

In Berlin erklärt man sich das zögerliche Verhalten mit inneramerikanischen Überlegungen: Auch aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko kann man auf dem Landweg weiter nicht einreisen. Würde man den Travelban für Reisende aus dem Schengenraum lockern, ließe sich nur schwer argumentieren, warum die Grenze etwa zu Mexiko dicht bleiben müsse.

Beim Travelban ist schnelle Abhilfe nicht in Sicht

Merkel wollte das Thema zwar ansprechen. Dass dies schnelle Änderungen bringt, war indes unwahrscheinlich.

Trotz geringer Erwartungen an konkrete Durchbrüche sollte der Merkel-Besuch aber vor allem eines demonstrieren: Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner für Amerika.

Seit ein paar Wochen geben sich die politischen Besucher aus Berlin in Washington schon fast die Klinke in die Hand. Sie alle wollen beim Neustart des unter Trump ramponierten Verhältnisses dabei sein.

Der persönliche Austausch mit Partnern im Weißen Haus, im Außenministerium oder im Kongress war aufgrund der Pandemie rund anderthalb Jahre lang nicht möglich gewesen. Unter Trump war die Kontaktpflege für viele Transatlantiker zudem eher mühsam gewesen.

Alle wollen von den Besuchern wissen: Wie geht es weiter?

Das hat sich mit der Regierung Biden wieder geändert, und zwar dramatisch. Ein Besucher nach dem anderen betont, wie freundschaftlich die Atmosphäre sei, wie konstruktiv die Treffen verliefen und wie groß der Wille sei, gemeinschaftlich die Probleme anzugehen.

Zu Besuch waren unter anderem bereits Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU. Alle werden auch mit der Frage konfrontiert, wie es nach 16 Jahren Merkel weitergeht.

Mehr zum Thema Merkels Abschiedsbesuch in den USA Washington erwartet noch immer eine stärkere Führungsrolle Deutschlands

Die Ehrendoktorwürde der School of Advanced International Studies (SAIS) der Johns-Hopkins-Universität, mit der Merkel am Mittag als „globale Führungspersönlichkeit von beispielloser Entschlossenheit und Integrität“ ausgezeichnet wurde, ist für sie bereits der 18. Ehrendoktortitel. Als sie vor zwei Jahren in Harvard geehrt wurde, feierten sie viele als Anführerin der freien Welt und Antithese zu Trump. Biden muss nun mit dessen Erbe umgehen – und hoffen, dass auch Merkels Nachfolger dabei helfen wird.