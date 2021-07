Dieser Besuch wird wohl der letzte sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist erstmals seit drei Jahren und wenige Monate vor dem Ende ihrer Amtszeit nach Washington gereist, zu einem, so lautet die offizielle Bezeichnung, „Arbeitsbesuch“. Aber ganz so nüchtern sollte es nicht zugehen, denn immerhin ist das Ansehen der deutschen Langzeitkanzlerin in den USA sehr hoch.

Laut dem Meinungsforschungsinstitut Pew haben aktuell sechs von zehn Amerikaner Vertrauen in Merkel. Das liegt auch daran, dass Joe Biden bereits vierte US-Präsident ist, von dem sie in ihren bald 16 Jahren als Kanzlerin im Weißen Haus empfangen wurde. Die beiden kennen sich seit seiner Zeit als Barack Obamas Vizepräsident, sie schätzen sich – und nach zwei Treffen mit Bidens Vorgänger Donald Trump war die Vorfreude besonders groß.

[Wenn Sie alle aktuellen Entwicklungen zur Coronavirus-Pandemie live auf Ihr Handy haben wollen, empfehlen wir Ihnen unsere App, die Sie hier für Apple- und Android-Geräte herunterladen können.]

Das bedeutet aber nicht, dass es keine drängenden Probleme gäbe. Auch wenn die Bilder aus dem Oval Office und dem East Room des Weißen Hauses Harmonie ausstrahlen sollen, so gibt es doch genügend kniffelige Themen, über die die bald 67-Jährige und der 78-Jährige zu beraten hatten.

Ganz oben auf der Liste – so sehr das Merkel auch nerven mag, die dieses Thema lieber als europäisches, denn als rein deutsches Problem betrachtet sehen will – steht weiterhin der Streit um die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2, durch die die USA, einige osteuropäische Nato-Partner und verschiedene EU-Länder eine zu starke Abhängigkeit Europas von russischen Energielieferungen befürchten.

Obwohl Biden die Pipeline selbst als einen „schlechten Deal“ bezeichnet, will er verhindern, dass diese Spannungen den ersehnten Neustart der transatlantischen Beziehungen belasten. Daher war der US-Präsident schon vor Wochen mit der Aussetzung neuer Sanktionen unter anderem gegen die Betreiberfirma und ihren deutschen Geschäftsführer in Vorleistung gegangen.

Auf gute Freunde? Joe Biden und Angela Merkel. Foto: Mandel Ngan/AFP

Seitdem wird mit großem Interesse darauf gewartet, welche Ideen Berlin dazu hat, wie nach einer Inbetriebnahme der Pipeline negative Folgen für die Ukraine verhindert werden können. Seit ein paar Wochen wird intensiv verhandelt, bei den Gesprächen soll es eine deutliche Annäherung geben – aber nach allem, was im Vorfeld des Treffens zu hören war, werden Biden und Merkel noch keinen Durchbruch verkünden können.

Diese Chance wird wohl verstreichen, und das, obwohl Mitte August eine 90-Tage-Frist ausläuft, bis zu der Biden den Kongress darüber informieren muss, wie es weitergeht. Im Kongress, wo die Idee, das Projekt auf den letzten Metern zu stoppen, viele Unterstützer hat, droht großer Widerstand – egal, welche Lösung international ausgehandelt werden könnte.



Es geht vor allem um ein Streitthema: Nord Stream 2



Der texanische Senator Ted Cruz nannte bereits den Verzicht auf Sanktionen einen schweren geopolitischen Fehler, der Russland auf Kosten des Westens stärken werde. Für die Republikaner ist der schwelende Streit zudem eine Möglichkeit, die Bestätigung wichtiger Personalien der neuen Regierung etwa in Botschaften weiter hinauszuzögern.

Auch beim Umgang mit China, den amerikanischen Strafzöllen, beim Blick auf den abrupten US-Abzug aus Afghanistan oder der Debatte über Patentschutz für Corona-Impfstoffe hatten Biden und Merkel mehr als genug Diskussionsbedarf. Genauso wie bei dem seit März 2020 wegen der Corona-Pandemie geltenden amerikanischen Einreiseverbot für Europäer.

Die Biden-Regierung zeigt wenig Eile, den „Travelban“ bald aufzuheben, obwohl die Kritik daran etwa von Unternehmensseite wächst. In Berlin erklärt man sich das zögerliche Verhalten mit inneramerikanischen Überlegungen: Auch aus den Nachbarländern Kanada und Mexiko kann man auf dem Landweg weiter nicht einreisen.

Würde man nun den Travelban für Reisende aus dem Schengenraum oder anderen Staaten lockern, ließe sich nur schwer argumentieren, warum die Grenze etwa zu Mexiko dicht bleiben müsse. Merkel wollte das Thema zwar ansprechen. Dass dies schnelle Änderungen bringt, war indes unwahrscheinlich.



Trotz geringer Erwartungen an konkrete Durchbrüche sollte der Merkel-Besuch aber vor allem eines demonstrieren: Deutschland ist ein sehr wichtiger Partner für Amerika. Seit ein paar Wochen geben sich die politischen Besucher aus Berlin in Washington schon fast die Klinke in die Hand. Sie alle wollen beim Neustart des unter Trump ramponierten deutsch-amerikanischen Verhältnisses dabei sein und ihn mitgestalten.

Der persönliche Austausch mit Partnern im Weißen Haus, im Außenministerium oder im Kongress war aufgrund der Pandemie rund anderthalb Jahre lang nicht möglich gewesen. Und davor, unter einer Regierung, die Deutschland häufig mehr als Feindbild denn als Alliierten zu betrachten schien, war die Kontaktpflege für viele Transatlantiker zudem eher mühsam gewesen.

Zuletzt gab es viel Besuch aus Deutschland



Das hat sich mit der Regierung Biden wieder geändert, und zwar dramatisch. Ein Besucher nach dem anderen betont, wie freundschaftlich die Atmosphäre sei, wie konstruktiv die Treffen verliefen und wie groß der Wille sei, gemeinschaftlich die Probleme anzugehen. Zu Besuch waren unter anderem bereits Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU), Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz und Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU. Alle werden auch mit der Frage konfrontiert, wie es nach 16 Jahren Merkel weitergeht.

Neben ihren Gesprächen mit Biden steht auch ein Gespräch mit Vizepräsidentin Kamala Harris in deren Residenz zum Arbeitsfrühstück an. Themen gibt es auch für die erste Bundeskanzlerin und die erste US-Vizepräsidentin, die zudem als mögliche demokratische Präsidentschaftskandidatin 2024 gilt, genug.

Harris ist von Biden unter anderem damit beauftragt worden, das Problem an der amerikanischen Südgrenze in den Griff zu kriegen. Beim schwierigen Thema Fluchtursachenbekämpfung kennt Merkel sich aus, genauso wie mit der Kritik von allen Seiten, die mit dieser Aufgabe einhergeht.

[Jeden Donnerstag die wichtigsten Entwicklungen aus Amerika direkt ins Postfach – mit dem Newsletter „Washington Weekly“ unserer USA-Korrespondentin Juliane Schäuble. Hier geht es zur kostenlosen Anmeldung]

Nach dem Treffen mit Harris steht die Auszeichnung Ehrendoktorwürde der School of Advanced International Studies der Johns-Hopkins-Universität an. Merkel wird als „globale Führungspersönlichkeit von beispielloser Entschlossenheit und Integrität“ geehrt, wie die Universität schreibt.

Mehr zum Thema Merkels Abschiedsbesuch in den USA Washington erwartet noch immer eine stärkere Führungsrolle Deutschlands

Sie habe nicht nur Deutschland geführt, „sondern war auch ein Leuchtfeuer für die Welt in Krisenzeiten, von der großen Rezession bis zur Covid-19-Pandemie“. Für Merkel ist es der 18. Ehrendoktortitel. Als die Kanzlerin vor zwei Jahren in Harvard geehrt wurde, feierten sie viele noch als Anführerin der freien Welt und Antithese zu Trump. Der ist zwar noch nicht ganz Geschichte, aber zur Erleichterung vieler Europäer zumindest nicht mehr im Weißen Haus.