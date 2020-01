Am heutigen Sonntag versuchen bei einer internationalen Konferenz mit vielen hochrangigen Politikern in Berlin, darunter Frankreichs Präsident Macron, der russische Präsident Putin sowie der türkische Präsdent Erdogan, eine Lösung für das Krisenland Libyen zu finden. Vorrangig geht es um eine dauerhafte Waffenruhe und die konsequente Umsetzung des Waffenembargos. Die Konferenz hat um 13.30 Uhr begonnen; in der Berliner Innenstadt ist immer wieder das Geräusch von Helikoptern zu hören, die zur Überwachung über dem Regierungsviertel kreisen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel empfing die zentralen Akteure im Berliner Kanzleramt. Merkel und Außenminister Heiko Maas trafen schon vor dem offiziellen Beginn des Gipfels mit dem libyschen Premierminister Fajis al-Sarradsch und dessen Gegenspieler General Chalifa Haftar zusammen, wie ein Regierungssprecher mitteilte. Die Gespräche wurden nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur getrennt mit den beiden libyschen Vertretern geführt.

UN-Generalsekretär Guterres: Politischer Prozess für Libyen nötig

In Libyen war nach dem Sturz und der Tötung von Langzeitmachthaber Muammar al Gaddafi im Jahr 2011 war Bürgerkrieg ausgebrochen. Heute bekämpft der abtrünnige General Chalifa Haftar die international anerkannte Regierung von Ministerpräsident Fajis al Sarradsch.

Haftar kontrolliert weite Teile des ölreichen Landes und hat damit einen entscheidenden Vorteil. Denn im Libyen-Krieg spielen die Öl- und Gasvorkommen eine Schlüsselrolle. Einen Tag vor Beginn der internationalen Libyen-Konferenz demonstrierten Haftars Truppen ihre Macht und blockierten die wichtigsten Öl-Export-Häfen.

Europa hat erhebliches Interesse an Stabilität des Landes an der Südküste des Mittelmeeres – auch weil Libyen traditionell ein wichtiger Öllieferant der Europäischen Union ist. Das Land hat sich durch das Kriegsgeschehen mit Willkürherrschaft und Schwäche der staatlichen Institutionen in den vergangenen Jahren außerdem zu einem der wichtigsten Transitstaaten für Flüchtlinge auf dem Weg Richtung Norden entwickelt.

UN-Generalsekretär António Guterres hat die Wichtigkeit eines politischen Prozesses für Libyen hervorgehoben. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es in Libyen keine militärische Lösung gibt", sagte Guterres nach Angaben der Vereinten Nationen am Sonntag bei seiner Ansprache zu Beginn der Libyen-Konferenz.

Eine weitere Verschärfung des Krieges müsse verhindert werden, damit der Konflikt nicht in einem "humanitären Albtraum" ende und das Land nicht dauerhaft spalte. Dafür müssten auch die "unverhohlenen" Verstöße gegen das geltende UN-Waffenembargo aufhören. "Für die unmittelbaren Nachbarn Libyens - insbesondere für den südlichen Mittelmeerraum und die Sahelzone - sind die Folgen (des Konflikts) gravierend und spürbar: mehr Terrorismus, mehr Menschenhandel, mehr Drogen- und Waffenschmuggel", sagte Guterres einer Mitteilung zufolge weiter.



Hier ein Überblick über die Rohstoffressourcen des Landes und die Entwicklung des Konflikts:

WIE VIEL ÖL UND GAS GIBT ES IN LIBYEN?

Dem BP Statistical Review of World Energy von Ende 2018 zufolge verfügt Libyen insgesamt über 48,4 Milliarden Barrel Öl. Dies entspricht etwa 2,8 Prozent der weltweiten Reserven. Zudem liegen in Libyen 1,4 Billionen Kubikmeter Erdgas – etwa 0,7 Prozent der globalen Reserven.

"Selbstverständlich wollen auch die jeweiligen libyschen Bürgerkriegsparteien die Kontrolle über die Öl- und Gasproduktion beziehungsweise der damit verbundenen Einnahmen erlangen, denn nur dadurch können sie sich langfristig eine gefestigte Machtbasis schaffen", sagte der Ökonom und Politikwissenschaftler Behrooz Abdolvand der Nachrichtenagentur AFP.

WELCHE FOLGEN HAT DER KRIEG IN LIBYEN?

Die Ölförderung ist durch den Krieg massiv eingebrochen. Hatte die Produktion im Jahr 2010, ein Jahr vor dem Sturz des langjährigen Machthabers Gaddafi, noch bei knapp 1,8 Millionen Barrel pro Tag gelegen, sank sie bis zum Jahr 2016 auf nur noch 0,4 Millionen Barrel täglich.

Seither stieg die Förderung zwar wieder und erreichte 2018 einen Umfang von rund eine Million Barrel pro Tag. Dies entsprach in etwa 1,1 Prozent der globalen Produktion. Derzeit werden nach Angaben des staatlichen libyschen Ölkonzern NOC 1,3 Millionen Barrel gefördert. "Unter normalen politischen Bedingungen beträgt die Produktionskapazität Libyens über drei Millionen Barrel pro Tag", erklärte Abdolvand.

WER PROFITIERT VON DEN EINNAHMEN?

Für den libyschen Staatshaushalt sind die Einnahmen aus dem Erdölgeschäft unverzichtbar. Schätzungen gehen davon aus, dass der Anteil der Staatseinnahmen aus den Öl- und Gaseinnahmen mehr als 85 Prozent beträgt. Vor allem die Regierung in Tripolis profitiert Abdolvand zufolge derzeit noch von Einnahmen aus der Onshore-Ölproduktion im Westen des Landes. Allerdings kontrolliert General Haftar mittlerweile die großen Ölfelder im Osten des Landes. Dort liegen rund 80 Prozent des gesamten libyschen Ölvorkommens.

Gegner: Premier Fajis al Sarradsch (links) und General Chalifa Haftar. Foto: AFP

WELCHE GEBIETE WURDEN VON HAFTARS TRUPPEN BLOCKIERT?

Die Streitkräfte des Generals blockierten am Samstag die Häfen Brega, Ras Lanuf, Al Sedra und Al Hariga. Die Häfen liegen an der Nordostküste und sind die wichtigsten Drehkreuze für die Ölexporte Libyens. Das Gebiet befindet sich seit 2016 unter der Kontrolle Haftars. Wegen der Blockade muss die tägliche Ölproduktion dem staatlichen Ölkonzern NOC zufolge von 1,3 Millionen Barrel auf 500.000 Barrel gedrosselt werden.

WIE SIND EURÖPÄISCHE FIRMEN INVOLVIERT?

"Die EU-Staaten Italien, Deutschland und Frankreich haben konkrete wirtschaftliche Interessen bezüglich des libyschen Energiesektors", sagte Abdolvand. Der Anteil des italienischen Energiekonzerns Eni an der libyschen Öl- und Gasproduktion beträgt rund 45 Prozent. Daneben ist auch noch das deutsche Unternehmen Wintershall Dea in Libyen tätig. Aufgrund der Rahmenbedingungen beschränkt sich das Unternehmen gegenwärtig allerdings auf die Offshore-Produktion. Auch französische Unternehmen möchten sich im Energiesektor engagieren. Zusätzlich besitzt der US-Konzern Exxon seit langem Konzessionen im Öl- und Gassektor des Landes.

Lesen Sie weitere Texte zu dem Thema Libyen:





WIE HAT SICH DER KONFLIKT ENTWICKELT?

17. Februar 2011: In Libyen gibt es Aufstände gegen Gaddafi, an denen sich auch Haftar beteiligt. Im März beginnt eine internationale Koalition unter Führung von Frankreich, Großbritannien und den USA mit Luftangriffen auf das nordafrikanische Land. Ende März übernimmt die Nato das Kommando des Libyen-Einsatzes. Die internationalen Luftangriffe tragen zum Sturz Gaddafis im August bei, der Wochen später unter ungeklärten Umständen stirbt.

Januar-August 2014: Haftar startet im Osten Libyens die "Operation Würde". Ziel ist die "Säuberung" Bengasis – der zweitgrößten Stadt des Landes – von islamistischen "Terrorgruppen". Mehrere Militäroffiziere schließen sich Haftars selbsternannter Libyscher Nationalarmee (LNA) an. Die Offensive verläuft erfolglos, Bengasi fällt in die Hände islamistischer Milizen.

Mai-Juni 2017: Im Mai nehmen Haftars Streitkräfte den Militärstützpunkt Tamenhant in der Nähe der südlichen Stadt Sabha ein. Im Juni erobert die LNA die Luftwaffenbasis Al Dschufra. Nach der Einnahme der Städte Hun und Sukra kontrollieren Haftars Streitkräfte die wichtigsten Städte und Militärbasen in der südlibyschen Wüste.

Juli 2017: Am 5. Juli verkündet Haftar die "vollständige Befreiung" Bengasis. Unterstützt wurde er von Ägypten und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Anfang 2017 erbat er zudem die Hilfe Russlands.

Juni 2018: Am 28. Juni verkündet Haftar die erfolgreiche Einnahme der Stadt Derna. Damit gerät die letzte Stadt im Osten Libyens unter Kontrolle der LNA.

Januar-Februar 2019: Mitte Januar kündigt Haftar einen Militäreinsatz zur "Säuberung des Südens von Terrorgruppen und Kriminellen" an. Haftar gelingt es, die örtlichen Stämme hinter sich zu versammeln und die Stadt Sabha ohne Kampfhandlungen einzunehmen.

April 2019: Haftar startet seine Offensive auf Tripolis, Tage später verkünden die Streitkräfte der international anerkannten Regierung den Beginn einer Gegenoffensive. Nach UN-Angaben wurden seither mehr als 280 Zivilisten und mindestens 2000 Kämpfer getötet. 146.000 Menschen wurden vertrieben.

Juli 2019: Bei Luftangriffen auf ein Flüchtlingslager nahe Tripolis werden 53 Menschen getötet und mehr als 130 weitere verletzt. Die Regierung in Tripolis macht Haftars Streitkräfte für die Angriffe verantwortlich, was von diesen zurückgewiesen wird.

Video 01:54 Min. Darum geht es im Libyen-Konflikt

November 2019: Einem Bericht der "New York Times" zufolge setzt Russland in Libyen fast 200 Söldner zur Unterstützung Haftars ein. Moskau dementiert den Bericht. Washington fordert Haftar zur Einstellung seiner Offensive auf.

Dezember 2019: Die UN beklagen Verstöße gegen ein 2011 vereinbartes Embargo für Waffenlieferungen nach Libyen. Gerügt werden die mit Tripolis verbündete Türkei auf der einen sowie die Haftar-Unterstützer Jordanien und Vereinigte Arabische Emirate auf der anderen Seite. Haftar verkündet eine erneute Offensive auf Tripolis.

Mehr zum Thema Libyen-Konferenz in Berlin Wie das Bürgerkriegsland befriedet werden soll

Januar 2020: Am 2. Januar stimmt das türkische Parlament stimmt für einen Militäreinsatz in Libyen, der drei Tage später beginnt. Am 6. Januar verkünden Haftars Streitkräfte die Einnahme der Küstenstadt Sirte. Die libyschen Konfliktparteien stimmen am 11. Januar einer von Ankara und Moskau vorgeschlagene Waffenruhe zu. Am 13. Januar reisen und al Sarradsch zu Beratungen nach Moskau. Die geplante Unterzeichnung eines Abkommens über die Modalitäten einer dauerhaften Waffenruhe platzt jedoch. Haftar verlässt Moskau nach siebenstündigen Gesprächen, ohne seine Unterschrift zu leisten. Die Bundesregierung kündigt am 14. Januar für den 19. Januar eine internationale Libyen-Konferenz unter UN-Schirmherrschaft in Berlin an, zu der Vertreter unter anderem aus den USA, Russland, der Türkei und Frankreich erwartet werden. Auch al Sarradsch sagte seine Teilnahme zu, Haftar erklärte sich "grundsätzlich" zu einer Teilnahme bereit. Am 16. Januar reist Außenminister Maas (SPD) im Auftrag der EU-Außenminister zu Gesprächen mit Haftar nach Bengasi. Haftar sagt Maas zu, die geltende Waffenruhe weiter einzuhalten. (AFP, dpa, Tsp)