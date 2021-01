Die EU verstärkt den Druck auf den Impfstoff-Hersteller Astrazeneca, der vor einigen Tagen eine geringere Lieferung seines Vakzins an die 27 EU-Staaten angekündigt hatte. Am Montagmittag befragte der so genannte EU-Lenkungsausschuss zur Impfstrategie Vertreter des britisch-schwedischen Konzerns. In erster Linie will die EU-Kommission dabei klären, ob das Unternehmen bislang seinen vertraglichen Verpflichtungen nachgekommen ist.

Zuvor erklärte EU-Ratschef Charles Michel in einem Interview mit dem französischen Sender Europe 1: "Wir wollen dafür sorgen, dass die Pharmaunternehmen die Verträge respektieren, die sie unterzeichnet haben." Ohne ins Detail zu gehen, drohte Michel auch an, dass die EU gegebenfalls "juristische Mittel" gegen das Unternehmen anwenden könne. Dagegen sagte am Montag ein Sprecher der EU-Kommission, es sei verfrüht, "rechtliche Diskussionen zu führen". Vielmehr gehe es nun darum, eine Lösung für die Lieferungen zu finden.

Telefonat mit Firmenchef Soriot

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen telefonierte am Montag mit Astrazeneca-Chef Pascal Soriot. Dabei habe von der Leyen die Einhaltung der Lieferzusagen gefordert, erklärte anschließend der Kommissionssprecher.

Am Freitag hatte Astrazeneca bei der vorigen Sitzung des Lenkungsausschusses überraschend angekündigt, dass die Impfstoff-Lieferungen an die EU in den ersten drei Monaten dieses Jahres geringer ausfallen werden als geplant. Nach Angaben aus EU-Kreisen will das Unternehmen im ersten Quartal nicht wie vertraglich vorgesehen 80 Millionen Impfdosen an die 27 EU-Staaten liefern, sondern nur 31 Millionen.

Ausfall gefährdet Impfstrategie der EU

Käme es tatsächlich zu einer derart drastischen Kürzung der Lieferungen um 60 Prozent, würde das einen erheblichen Rückschlag für die Impfstrategie in der gesamten Gemeinschaft bedeuten. Vor allem die Staaten in Ost- und Südeuropa setzen auf das Vakzin des britisch-schwedischen Herstellers, der weniger aufwändig gekühlt werden muss als etwa das Vakzin von Biontech/Pfizer, das in der EU bereits verimpft wird.

Mit der Zulassung des Impfstoffs von Astrazeneca für die EU wird in dieser Woche gerechnet; die ersten Lieferungen für die EU werden Mitte Februar erwartet. Der britisch-schwedische Konzern war unter den verschiedenen Impfstoffkandidaten die erste Firma gewesen, mit der die EU während der Verhandlungen im vergangenen Jahr zum Abschluss kam. Einen Antrag auf Zulassung in der EU hat die Firma am 12. Januar gestellt.

Unternehmen erhielt Vorabzahlung von 336 Millionen Euro

Nach Angaben der EU-Kommission sieht der mit dem Pharmahersteller abgeschlossene Vertrag eine Vorproduktion der nötigen Impfdosen vor, so dass diese kurz nach der Zulassung verabreicht werden können. Da der Ablauf des Zulassungsverfahrens aus der Sicht des Unternehmens ein Risiko darstellt, hatte Astrazeneca im Gegenzug von der EU eine Vorabzahlung in Höhe von 336 Millionen Euro erhalten.

Bei der Sitzung des Lenkungsausschusses erwartet die EU von dem Unternehmen nun in erster Linie eine Antwort auf die Frage, was aus zugesagten Vorproduktion der Impfdosen geworden ist. Zuvor hatte das Unternehmen die Lieferschwierigkeiten mit Problemen innerhalb der europäischen Lieferkette begründet. Nach Angaben aus EU-Kreisen beruft sich der Hersteller dabei auf Produktionsschwierigkeiten des Astrazeneca-Partners Novasep in Belgien.

Der Hinweis des Unternehmens auf die europäische Lieferkette ist indes politisch brisant. In Großbritannien, das im vergangenen Februar aus der EU ausgetreten ist, wird das Astrazeneca-Vakzin bereits seit Anfang des Jahres verabreicht. Laut der Firma wird die Versorgung der britischen Bevölkerung durch den Ausfall der EU-Lieferungen nicht beeinträchtigt.

EU-Abgeordneter Liese hält Bevorzugung Großbritanniens für problematisch

Der Europaabgeordnete Peter Liese (CDU) sieht in der unterschiedlichen Behandlung der EU und Großbritanniens durch das Unternehmen ein Problem. Nach seinen Worten stelle es überhaupt kein Problem dar, von Großbritanniens aus dem Impfstoff in die EU zu liefern. Astrazeneca hatte das Vakzin gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt. "Dem Unternehmen kann nicht daran gelegen sein, auf Dauer seinen Ruf im größten Binnenmarkt der Welt zu beschädigen", so Liese.

Spahn fordert Genehmigungspflicht bei Exporten

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn forderte derweil eine Pflicht zur Genehmigung von Impfstoff-Exporten auf EU-Ebene. "Wir müssen als EU wissen können, ob und welche Impfstoffe aus der EU ausgeführt werden", sagte er zur Begründung. Nur so sei nachvollziehbar, "ob unsere EU-Verträge mit den Herstellern fair bedient werden".